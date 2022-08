A Lirica in Piazza, Moni Ovadia racconta il Don Giovanni

Giovedì 4 agosto, alle 21:15 a Massa Marittima.



Massa Marittima: Giovedì 4 agosto, alle 21 e 15, per la seconda serata della 35° edizione di Lirica in Piazza, andrà in scena sul sagrato della cattedrale di San Cerbone il recital operistico “Moni Ovadia racconta il Don Giovanni”, un viaggio musicale attraverso la grande opera di W. A. Mozart, con il maestro concertatore Sergio La Stella che accompagnerà al pianoforte gli interpreti e l’amato scrittore e attore Moni Ovadia, come voce narrante.

I cantanti provengono dal concorso internazionale di canto lirico Ottavio Ziino e dalla fondazione Boris Christoff. Questi i loro nomi: Giulio Boschetti è il Don Giovanni; Mimma Briganti è Donna Anna, Federico Vita è Don Ottavio; Viktor Krastanov è il Commendatore; Marianna Mappa interpreta Donna Elvira; Carlo Alberto Gioia è Leporello, Sabrina Sanza è Zerlina, Eugenio Di Lieto è Masetto.

“Sono molto felice di fare questa esperienza con il maestro Sergio La Stella. – afferma Moni Ovadia - Vengo da una recente messa in scena del Don Giovanni nel teatro che dirigo e quindi sono familiarizzato con questa straordinaria opera, che considero un capolavoro. Spero che veniate numerosi perché in questi tempi difficili le grandi opere di bellezza e di genio sono quanto mai necessarie.”





Attore, regista, musicista e attivista politico, Moni Ovadia è considerato uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura e artisti della scena italiana. Ha trovato la sua forma espressiva più congeniale nel “teatro musicale” ispirato alla cultura yiddish - che ha contribuito a far conoscere e di cui ha dato una lettura contemporanea – incentrato drammaturgicamente sulla figura del “musicista/attore”.

Formatosi nei primi anni Settanta come cantante e musicista folk sotto la guida dell'etnomusicologo Roberto Leydi, ha prodotto nel tempo numerosi dischi di musica ispirata alla musica Klezmer, mediorientale e greca.

Nel 1993 si impone all’attenzione del grande pubblico con Oylem Goylem, una creazione di teatro musicale in forma di cabaret, osannato dalla critica e dal pubblico e prosegue negli anni proponendo spettacoli che esprimono la sua visione del mondo e i suoi ideali.

Le sue ultime produzioni lo hanno portato a lavorare sulle lingue e i dialetti, dapprima con alcuni spettacoli dedicati all’opera del poeta greco neoellenico Yannis Ritsos, poi in Sicilia, con la regia della tragedia di Eschilo “Le Supplici” in lingua siciliana e poi con l’interpretazione de “Il Casellante” di Andrea Camilleri e di “Liolà” di Luigi Pirandello.

È noto anche per il suo impegno politico e civile, sempre in prima linea nelle battaglie a sostegno dei diritti e della pace, impegno suggellato da numerosi riconoscimenti.

È autore anche di molti saggi che riflettono su etica e spiritualità nonché sull’umorismo ebraico. Attualmente ricopre l’incarico di Direttore della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara.