A Grosseto riflettori accesi su “Cassero in Danza”

Mercoledì 7 settembre alle 21.00 nei suggestivi spazi del Baluardo del Cassero senese di Grosseto

Grosseto: Tutto pronto per l’edizione 2022 di "Cassero in Danza" che apre i battenti con le Compagnie Irenek dal Belgio e Le Grand Jeté dalla Francia La quinta attesissima edizione di “Cassero in Danza”, il festival di danza contemporanea organizzato dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore con la direzione artistica di Marcello Valassina, il patrocinio del Comune di Grosseto e la collaborazione delle Istituzione Le Mura e il Liceo Coreutico - Polo "Luciano Bianciardi" e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito del progetto Vivi Le Mura – Codice Danza 58100 – apre i battenti mercoledì 7 settembre con due compagnie di fama internazionale: la Compagnia belga IreneK e la Compagnia francese Le Grand Jeté.





La serata comincia con la storica formazione artistica belga della coreografa Irene Kalbusch che dal 1977 lavora con danzatori professionisti di diverse nazionalità, adottando un proprio stile che può essere accostato al teatro-danza contemporaneo vicino al Tanztheater e che negli anni si è specializzata nella produzione di performance in paesaggi urbani e contesti non convenzionali, ispirandosi alle caratteristiche dei luoghi che va ad abitare, entrando in relazione con l’ambiente e l’architettura circostante.

Lo spettacolo che andrà in scena alle 21.00 nei suggestivi spazi del Baluardo del Cassero senese di Grosseto si snoda in due tempi. Nel primo tempo, vedremo “¿Adonde – Encounter”, un progetto che si muove tra la solitudine che guida il corpo e la volontà di trovarsi in un flusso di movimenti e relazioni fisiche; nel secondo tempo, assisteremo a “¿Adonde – Strength” la performance in cui due corpi e due personalità si incontrano in un gioco pericoloso di divergenze e somiglianze.

Subito dopo si esibirà la Compagnia francese Le Grand Jeté con “Turn round boy”. Poetico, fisico, tecnico, lo spettacolo tra danza e circo risuona come una libertà da cogliere nel cuore di ognuno. Due personaggi si accingeranno a sfidare l'assenza di gravità, ognuno con le proprie differenze: uno con la propria sensibilità, l'altro con il proprio tecnicismo. Entrambi cercano di appropriarsi del grande anello che domina la scena e di conquistarlo giocando. Ma l'anello ha la particolarità di mantenere il suo equilibrio solo grazie alla forza dell'uomo, in quanto si muove solo con il corpo di chi gli vola dentro e intorno. Cosa accadrà dunque?

Giovedì 8 settembre ad aprire la serata è “Gravitas” della Compagnia tedesca Tanz Nordharz e a seguire è previsto lo spettacolo “Coppelia's taste” della Compagnia Ersiliadanza e “The Gift” di Sbam Dance Connection. Tutti gli spettacoli sono alle 21.00.

Biglietti: Intero €10 – Ridotto €6 (studenti e scuole danza e teatro) - Abbonamento €35 - Prenotazione consigliata: 333 3765469 – 0564 488083/4 mail: casseroindanza@gmail.com