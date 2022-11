A Grosseto riapre oggi il rinnovato Conad di via Clodia

Il supermercato propone un’esperienza di acquisto ancora più completa, con oltre 800 referenze di prodotti locali in assortimento e ambienti rinnovati con le migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale. Attive presso il punto vendita numerose iniziative solidali a sostegno della Comunità.

Grosseto: Dopo un breve periodo di chiusura, ha riaperto al pubblico il Conad di Via Clodia a Grosseto per offrire ai clienti un’esperienza di acquisto più completa, che valorizza le eccellenze del territorio, assicurando la qualità e la convenienza di sempre.

Questa ristrutturazione conferma ancora una volta la grande attenzione di Conad per il territorio e per la valorizzazione delle aziende locali. Un impegno portato avanti nel grossetano soprattutto grazie all’impegno dei Soci Conad Alessio e Paolo Degli Innocenti, già proprietari a Grosseto di quattro punti di vendita Conad, del distributore Conadself24 e del nuovo PetStore Conad di via Castiglionese, inaugurato la scorsa settimana.

Nel nuovo store allestita un’area dedicata al localismo, caratterizzata dalla presenza di oltre 100 aziende locali, dove i clienti troveranno un ricco assortimento di tipicità agroalimentari ed enologiche del territorio. Sono ben 800 i prodotti provenienti da piccole e medie aziende e consorzi agroalimentari, con numerosi prodotti presidio Slow Food, dalle specialità ittiche dei Pescatori di Orbetello, al Biscotto di Roccalbegna, fino alle pregiate carni di razza maremmana.

“Oggi riapriamo il Conad di via Clodia dopo un importante intervento di ristrutturazione che ci permette di offrire a tutti i nostri clienti un ambiente ancora più accogliente e funzionale, pronto ad ospitarli con la professionalità che da sempre ci contraddistingue”. – Dichiarano i Soci di Conad Nord Ovest Alessio e Paolo Degli Innocenti – “Sentirsi parte di una Comunità è ciò che ci spinge ad alimentare sempre di più il benessere del nostro territorio offrendo ogni giorno un servizio più vicino alle esigenze dei nostri clienti. È questa consapevolezza che guida quotidianamente il nostro lavoro. Il nostro impegno è quello di valorizzare il servizio al cliente e consolidare il rapporto con il nostro territorio, rafforzando la valorizzazione dei prodotti locali e sostenendo il tessuto sociale.”

Nel rinnovato store, ampliati e potenziati tutti i reparti esistenti con grande enfasi sui reparti freschi e freschissimi, come: l’ortofrutta, con prodotti stagionali come le castagne IGP Amiata; il forno e la pasticceria, con produzione giornaliera pizze e schiacciate e con la presenza di specialità locali come il pane realizzato con farine della Filiera Drago; la gastronomia calda e fredda, preparata sul posto grazie al nuovo punto cucina interno; la macelleria e la pescheria assistite, ricche di prodotti freschi e di qualità dove il personale dedicato saprà consigliare al meglio i clienti nei loro acquisti. Ampliata anche la nuova cantina vini con le migliori etichette del territorio toscano. Completamente rinnovato anche il Bar Con Sapore Conad, dove è possibile degustare colazioni, riscoprire il piacere del pranzo e della cena con specialità locali, della tradizione e piatti creativi e per un aperitivo di qualità. Completa l’offerta la Parafarmacia, situata all’interno del punto vendita dove è possibile acquistare prodotti convenienti con l’assistenza di personale specializzato e fruire delle due casse dedicate.

Il nuovo Conad si presenta ampliato non solo negli spazi ma anche negli assortimenti e nelle dotazioni tecnologiche, dedicando particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Tutti i reparti e le attrezzature del punto vendita sono stati rinnovati con le migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale, dagli innovativi sistemi di modulazione dell’illuminazione con luci a led agli impianti di refrigerazione di ultima generazione che consentono un notevole risparmio energetico così come una migliore conservazione degli alimenti.

Numerosi i progetti solidali e di promozione sociale supportati dal punto vendita in collaborazione con onlus, associazioni ed enti non profit, grazie anche all’iniziativa “Sosteniamo le Passioni”, ideata e promossa dalla Cooperativa per dare una risposta concreta alle tante richieste di sostegno provenienti dal terzo settore: ad oggi sono oltre 50 le associazioni iscritte sul territorio grossetano.

Il Conad di Via Clodia, situato in una zona residenziale della città, si sviluppa su 1.500 mq di superficie di vendita, dispone di 11 casse tradizionali, 4 self check-out e 4 torrette di pagamento ed impiega 60 addetti di cui 3 nuove assunzioni. Il punto vendita mette a disposizione dei clienti un ampio parcheggio coperto e scoperto con 200 posti complessivi; inoltre, accetta i buoni pasto ed offre i servizi di “Spesa Online” e “Ordina e ritira”.

Il punto vendita è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 8:00 alle 20:30. Numerose le attività di scontistica previste in occasione della riapertura con tante promozioni speciali. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0564 479015.