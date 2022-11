A Grosseto le "Olimpiadi della partecipazione". Le proposte di GaC

Ecco le 5 proposte di deliberazione popolare di Gac.

Grosseto: A Grosseto cominciano le “Olimpiadi della partecipazione”. Grosseto al centro presenta 5 proposte per introdurre le consulte per la salute, per gli animali e per il verde, un piano pubblico di manutenzione di strade e marciapiedi e per portare centinaia di studenti nordamericani a vivere e studiare a Grosseto. Da martedì i grossetani potranno andare a firmare in Comune per le 5 proposte di deliberazione di iniziativa popolare! Martedì 8 e giovedì 10 novembre il Gac_zebo di Grosseto al centro accanto al Duomo.

«Per la prima volta nella storia di Grosseto - si legge nella nota -, da martedì 8 novembre i grossetani potranno recarsi in Comune per firmare in un colpo solo fino a 5 proposte di deliberazione di iniziativa popolare. Esse sono finalizzate a far sì che l’Amministrazione comunale:



1 - realizzi un piano di manutenzione e riqualificazione di strade e marciapiedi on-line, facilmente accessibile e comprensibile per tutti i cittadini;

2 - contatti l’Association of American College and University Programs in Italy (l’associazione italiana che ogni anno porta 38mila studenti statunitensi e canadesi in Italia) al fine di portare centinaia di studenti stranieri a vivere e a studiare a Grosseto, apportando un importante impulso economico alla città;

3 - istituzionalizzi tre consulte che, attraverso il coinvolgimento delle associazioni, dei rappresentanti delle professioni e del mondo della scienza e della scuola, offrano contributi a costo zero coadiuvando il Comune per gestire al meglio tre importanti temi quali: la nostra salute, i nostri amici animali e quelli un po’ meno fortunati, la cura del verde pubblico.

Non si tratta di semplici petizioni ma di proposte di deliberazione vere e proprie: firmando, i cittadini vestiranno in termini propositivi i panni degli assessori e dei consiglieri comunali.

Al raggiungimento delle 100 firme necessarie per ciascuna proposta, tre di esse seguiranno un iter che le porterà direttamente alla discussione e alla votazione nel parlamento cittadino, il Consiglio comunale, mentre le altre due andranno direttamente all’esame del governo della città, la Giunta comunale».

Come firmare

Per firmare è necessario essere cittadini maggiorenni iscritti alle liste elettorali del Comune di Grosseto e ci si dovrà recare, muniti di un documento d’identità, al Palazzo Comunale in piazza Duomo n. 1 (al primo piano, presso gli uffici oltre la porta a vetri), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

“Gac_zebo”

Per l’occasione, nelle giornate di martedì 8 e giovedì 10 novembre, Grosseto al centro sarà presente con il proprio “Gac_zebo” accanto al Duomo, per dare informazioni, aiutare le persone a firmare, raccogliere segnalazioni e proposte dalla cittadinanza.

«La missione di Grosseto al centro - si legge ancora nella nota dell'associazione - è da sempre quella di dare voce ai grossetani nelle scelte che interessano la propria città. L’invito è quello di partecipare compiendo un gesto che oggigiorno potremmo definire “olimpionico”: firmiamo per migliorare Grosseto insieme!»