A Grosseto due librerie indipendenti combattono la grande distribuzione

La Libreria delle Ragazze e Libreria Sapiens. Il coraggio di essere unici



Grosseto: A Grosseto ci sono due librerie molto diverse fra loro – la Libreria delle Ragazze e la Libreria Sapiens - che hanno in comune due cose fondamentali: l’amore per la lettura e la voglia di non soccombere difronte ai grandi colossi dell’e-commerce. Come fare di fronte alla concorrenza spietata di Amazon? L’idea è combatte Jeff Bezos con le sue stesse armi, on line, ma in maniera etica e sostenibile, valorizzando quello che Amazon rischia di annullare: le persone e il contatto umano.

Da qualche anno i librai indipendenti di tutta Italia si sono uniti in questa Resistenza su una piattaforma, Bookdealer, che permette a tutte loro di vendere sul web in maniera etica, costruendo un rapporto diretto con i lettori. Perché i libri sono consigliati dal libraio, non dall’algoritmo. E da loro consegnati a mano direttamente a casa. Bookdealer è la piattaforma per tutti quelli che amano leggere e, conoscendo l’importanza delle librerie di quartiere, vogliono aiutarle.

Oltre alle due librerie di Grosseto sono oltre 700 le librerie italiane che, negli ultimi due anni, si sono unite su Bookdealer; perché vendere e acquistare libri on-line si può (e si deve), senza però dimenticare le persone o perdere il contatto umano.

La Libreria delle ragazze è un progetto di un gruppo di donne che vivono a Grosseto e dintorni, ognuna delle quali ha sperimentato, in modi e ambiti diversi, il valore della relazione tra donne e ha sentito il desiderio di condividere con altre donne la ricchezza che ne scaturisce. La Libreria nasce con l’obiettivo di divulgare il contributo che le donne hanno dato alla letteratura, alla scienza, all’arte, alla vita, per la ricerca e la costruzione dell’identità di genere. E anche per trasmettere la passione per la lettura e per i libri che ci accomuna.

“Il nostro impegno al femminile - dichiara Mariella Folchi - piace non solo ai grossetani ma anche fuori dalle mura della città. Il bello di Bookdealer sono i consigli che offriamo gratuitamente sulla piattaforma alle lettrici e ai lettori e molti, donne e uomini, si sono avvicinati a noi apprezzando la nostra ricerca. Il bello di essere approdati su Bookdealer è che oggi riusciamo ad essere vicini ai nostri fedeli lettori ma abbiamo conosciuto tante altre persone e abbiamo capito come il web è davvero uno strumento prezioso capace di abbattere i gradi di separazione. Ci ha avvicinato ad un pubblico nuovo e ogni incontro è sempre uno stimolo”.

Libreria Sapiens ha aperto da poco, a due passi dal tribunale. È una libreria specializzata nella vendita di testi giuridici, professionali, concorsuali ma questo non ne fa una libreria noiosa né scontata, perché la passiona di Nicoletta Fabbri si respira in ogni pagina dei suoi libri. E accanto ai testi specializzati non manca mai una selezione di libri e bestseller, selezionati e consigliati per i suoi clienti.

“Grazie a Bookdealer io riesco a fare decisamente meglio di Amazon. E ne vado fiera. I professionisti, specialmente dopo il lockdown, sono abituati ad acquistare i volumi direttamente dal pc sulla scrivania e grazie alla piattaforma possono raggiungermi in qualsiasi momento. Il bello è che, a differenza di Amazon, io consegno nel giro di poche ore, sempre in giornata. Mi basta uscire, caricare la mia bicicletta e sono da loro. Anzi, mi è capitato più di una volta di raggiungere i clienti direttamente in tribunale. Un servizio di quelli che piacciono a me! Costruito su misura!”