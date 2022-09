A Grosseto domenica è il giorno di Simiani e del PD

Domenica 18 settembre alle 17.30, al Teatro degli Industri di Grosseto incontro dei candidati e rappresentanti del Partito Democratico con la Maremma.



Grosseto: C'è un gran fervore all'interno del Partito Democratico perché domenica 18 settembre è il giorno dei candidati e dei big che incontrano la Maremma: è il giorno di Marco Simiani, 52 anni, il candidato grossetano del PD per la Camera dei Deputati nel collegio Toscana 2 Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno.

Simiani, dopo la sua lunga esperienza politica come uomo del fare, è il nome su cui punta il partito per il plurinominale. Domenica alle 17.30 sul palco del teatro degli Industri di Grosseto saliranno insieme a lui donne e uomini del Partito Democratico di oggi: c'è Simona Bonafè, eurodeputata e segretaria regionale del PD Toscana; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Anna Ascani, sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico e vicepresidente del PD nazionale; Giacomo Termine, il sindaco di Monterotondo Marittimo e segretario provinciale del PD grossetano e poi ci sono i "colleghi" di Simiani candidati alla Camera della Deputati: Enrico Rossi, Simone De Rosas e Roberta Casini.

Sul tavolo del dibattito i grandi temi della campagna elettorale, energia, lavoro, diritti, infrastrutture, Europa in una cornice dove la Maremma diventa la protagonista. "In queste settimane - commenta Simiani - intensissime dalla notizia della candidatura ho dato tutto me stesso, come sempre ho fatto da quando giovanissimo ho iniziato la mia passione per la politica e l'associazionismo. Come ripeto, se verrò eletto, in Parlamento non voglio portare qualcosa di nuovo, ma solo le persone e il territorio che rappresenterò. Questa è la mia missione e devo dire grazie a tutte le persone che mi sono vicine e che mi sostengono. Aspetto tutti coloro che sono interessati al mio progetto, domenica alle 17.30 al Teatro degli Industri di Grosseto!"