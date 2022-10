A Grosseto arriva "Tilt" con Le Cirque World's Top Performers

Al Teatro Moderno il 2-3-4 dicembre. Oltre 90 minuti di emozioni vere.



Grosseto: Non è necessario chiudere gli occhi per immaginare di vivere un’avventura incredibile. Lo spettacolo TILT è pura realtà e sarà una fantastica sorpresa, un’esperienza vera, indimenticabile e unica.

TILT è lo show rivelazione applaudito al debutto, in sole 5 settimane nel 2019, da oltre 20.000 spettatori di ogni età e promosso a pieni voti dalla critica.

Un cast internazionale di oltre 25 artisti dal Nouveau Cirque e dal Cirque du Soleil.

Numeri aerei e a terra che incantano e tengono con il fiato sospeso: l’eccellenza delle arti circensi contemporanee con musica, danza e teatro. Uno spettacolo di oltre 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali.

Liberamente ispirato al film capolavoro READY PLAYER ONE di Steven Spielberg, TILT rilegge il mondo virtuale e offre al pubblico una meravigliosa interpretazione dei valori del mondo reale: Vivere nuove vere emozioni ammirando esibizioni soliste e corali, che tendono oltre i limiti delle possibilità umane e che esaltano Amicizia, Alleanza, Verità, Amore. Credere in sé stessi e nelle proprie capacità, perché, citando il film: “Per quanto dolorosa a volte sia, la realtà rimane l’unico posto in cui mangiare un pasto decente”. Essere ciò che siamo veramente, perché alla fine conta solo la realtà.





Tenete gli occhi aperti e preparatevi ad assistere ad uno show emozionante, elettrizzante e romantico.

LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS riparte dall’Italia con questo attesissimo family show e annunciato come la grande novità dell’anno.

TILT si presenta in versione teatrale, per accompagnare gli spettatori durante tutto il periodo delle Feste di Natale, del Nuovo Anno e fino all’Epifania. Per sei settimane, dal 2 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, andrà in scena a GROSSETO (Teatro Moderno), GENOVA (Teatro Politeama Genovese), PADOVA (Gran Teatro Geox), MILANO (Teatro Repower), TRIESTE (Teatro Il Rossetti), FIRENZE (Tuscany Hall).





TILT: DALLA REALTA’ VIRTUALE DI SPIELBERG ALLE EMOZIONI VERE DEL PALCOSCENICO

Rifugiandosi in un mondo dove tutto quello che accade non è reale, si perde il senso di ciò che è vero e tangibile. E alla fine, per quanto possa sembrare fantastico e perfetto, questo mondo virtuale implode e va in TILT. Il capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One”, tra i primi cinque film campioni d’incasso firmati dal celebre regista, ha offerto lo spunto per ideare e realizzare questo show internazionale che, come è nella tradizione di LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS, vede protagonisti artisti che rappresentano l’eccellenza a livello mondiale.

In TILT vengono introdotti nuovi elementi come la narrativa, interpretata attraverso il movimento, il linguaggio del corpo. C’è musica naturalmente e anche danza. Uno spettacolo elettrizzante e romantico al tempo stesso, dove tutto ciò che accade sul palco è reale, vero, emozionante.





UNA STAR MONDIALE ALLA DIREZIONE ARTISTICA

Gianpiero Garelli, fondatore e guida del progetto Le Cirque WTP, coadiuvato da Onofrio Colucci, General Artistic Director, hanno scelto Anatoliy Zalevskyy nel ruolo di Direttore Artistico di TILT. Acclamato in tutto il mondo è un artista di spicco e di caratura mondiale del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil. Ha vinto i premi internazionali più ambiti, tra cui il Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Il suo Paese d’origine lo ha insignito del più alto riconoscimento istituzionale: Artista Onorario dell’Ucraina.

Fa parte di coloro che dopo aver ricevuto tanto, sentono il dovere di restituire. Così, impiegando le proprie risorse, ha fondato prima un centro di formazione destinato ai giovani per l’educazione e l’insegnamento delle arti circensi e poi ha creato il collettivo Rizoma. E’ proprio all’interno di Rizoma che Anatoliy Zalevskyy ha selezionato gli artisti che completano il super cast di TILT, di cui fanno parte star mondiali del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil.





LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS: LA PIU’ GRANDE COMPAGNIA D’EUROPA



Partita da zero con lo spettacolo ALIS nel 2016, con investimenti privati e senza alcuna sovvenzione pubblica, LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS ha raddoppiato nel 2019 producendo il secondo spettacolo TILT e nel 2021 ha ideato e debuttato con LA BELLE VIE, un progetto nato per tour estivi.

Le Cirque WTP vanta oltre 75 artisti “Top Performers” di tutto il mondo.

Oggi è la più grande compagnia in Europa ed è una storia tutta italiana che porta la firma di Gianpiero e Alessandro Garelli. Gianpiero è il fondatore di LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS, grande appassionato di Circo Contemporaneo, oltre che imprenditore dalla lunga esperienza internazionale. Al suo fianco il figlio Alessandro, cofondatore e alla guida del Dipartimento Strategia, Marketing e Comunicazione di Le Cirque WTP.





TILT - Tour 2022-2023

GROSSETO – TEATRO MODERNO

2 dicembre ore 21

3 dicembre ore 17 e 21

4 dicembre ore 17

GENOVA – TEATRO POLITEAMA GENOVESE

8, 9 e 10 dicembre ore 21

11 dicembre ore 17

PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

16 dicembre ore 21.15

17 dicembre ore 17 e 21.15

18 dicembre ore 17

MILANO – TEATRO REPOWER

23 e 24 dicembre ore 21

25 dicembre ore 17 e 21

26 dicembre ore 17

TRIESTE – TEATRO IL ROSSETTI

30 dicembre ore 20.30

31 dicembre ore 17 e 21.45

1° gennaio 2023 ore 17

FIRENZE – TUSCANY HALL

5 gennaio 2023 ore 21

6 gennaio 2023 ore 11.30 e ore 17

7 gennaio 2023 ore 17 e 21

8 gennaio 2023 ore 21





Prevendite e Info su TILTICKET.IT - Sito: www.lecirquewtp.it

Prezzo del biglietto con agevolazioni per bambini e famiglie, secondo il settore scelto.