A.Gi.Mus. punta sui giovani. Tanti appuntamenti nel mese di luglio

Grosseto: Giovani è la parola chiave di quest'estate.

Il mese di luglio ha infatti visto l'inizio di NOTE AL CHIARO DI LUNA, nella meravigliosa e suggestiva cornice di Casa Rossa Ximenes (Castiglione della Pescaia), e vedrà aprirsi la Rassegna GIOVANI IN MUSICA 2 a Piombino.

Note al Chiaro di Luna oltre ad essere una meravigliosa occasione per conoscere una tra le location più suggestive del territorio di Castiglione della Pescaia, rappresenta un'importante opportunità per i giovani musicisti presenti in cartellone; un modo per esibirsi e far conoscere il proprio progetto musicale e, nello stesso tempo, un mezzo per unire alla musica il potere della parola.

Nel corso di ogni serata verrà infatti presentato un differente scrittore simbolo non solo della letteratura italiana ma anche di quella internazionale.

Il 12 luglio alle 21:00, in scena insieme a Benedetta Mignani anche le parole di Giuseppe Fenoglio.

Benedetta Mignani è nata a Massa nel 2001 e ha cominciato a studiare il violino a quattro anni presso la scuola musicale di Forte dei Marmi.

Studia con il Maestro Marco Fornaciari, e attualmente frequenta il 3 anno nel corso di alto perfezionamento in violino presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nella classe del M° Sonig Tchakerian.



Vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali, ha preso parte a masterclass di docenti di chiara fama come il Maestro Matthew Souter (Royal Academy of Music di Londra).



Ha collaborato con l’orchestra dell’Opera di Roma durante il festival Orizzonti, con l’Orchestra Toscana dei Conservatori nel ruolo di spalla diretta da Tonino Battista presso la chiesa di S. Agostino a Siena e con l’Orchestra Regionale Toscana.





Il progetto, nato dalla collaborazione tra A.Gi.Mus. Grosseto e il Comune di Castiglione della Pescaia, si conferma essere un esempio di come la musica sia capace di dialogare con la letteratura riuscendo a creare un nuovo metodo di narrazione.

E ancora di musica e di storia, questa volta sociale, locale e ben radicata nel territorio, si parla negli spazi del Centro Giovanile Fabrizio De André di Piombino.

I musicisti in cartellone sono infatti tutti artisti che si sono formati o si stanno ancora formando nelle scuole di musica locali; giovanissimi talenti alla prese con la costruzione del proprio futuro professionale a artistico.

Il mese si concluderà con il concerto della Rassegna LA VOCE DI OGNI STRUMENTO, ad esibirsi nello spazio della 121^ Squadriglia di Poggio Ballone (Castiglione della Pescaia), il 28 luglio, l'Orchestra della Città di Grosseto e Davide Alogna, con le Quattro Stagioni di Vivaldi. (I biglietti dell'evento sono già acquistabili su Ticketgate)





Per info: agimus.grosseto@agimus.it - tel. +39 339 7960148



In caso di maltempo i concerti - se non è previsto il pianoforte - si svolgeranno nella Casa Rossa, in caso contrario avrà luogo Sala Consiliare "Gabriella Lorenzoni", ingresso Via IV Novembre, Castiglione della Pescaia.