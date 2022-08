A Gerfalco fino al 28 agosto c'è il Festival delle Viole

Gerfalco: È la struggente voce della viola da gamba, che fu disabitata sul finire del XVIII secolo, a sussurrarci e ricordarci il valore del passato, della natura e dei silenzi di un antico borgo, Gerfalco, il borgo delle viole.



Il festival della viola da gamba di Gerfalco, nel comune di Montieri, il primo in Italia, riprende la sua attività. Questo festival, dedicato alla musica barocca ma anche al territorio delle colline metallifere, intende promuovere corsi, masterclass e concerti nella splendida cornice naturale del suo territorio nel comune di Montieri. Il borgo di Gerfalco con i suoi 860 mslm e la riserva delle Cornate, con la sua vetta a 188 metri, ne fanno il portale naturale del Parco.

Ospiti di questa stagione illustri solisti quali Vittorio Ghielmi e Alberto Rasi e l'attore Lorenzo Bassotto. Oltre alla ensemble residente Ars Regia Ensemble Barocco del Castello di Gerfalco nella formazione ampliata che vede: Bianca Barsanti, Soprano, Stefano Agostini, Traversiere, Beatrice Bianchi, Violino barocco, Alessandro Pierini, viola da gamba, Fabrizio Petrucci, contrabbasso barocco, Cristiano Cei, tiorba, liuto e chitarra barocca, Dimitri Betti, Clavicembalo, Gabriele Micheli, Clavicembalo.

Il programma del Festival si arricchisce del tradizionale momento dedicato alla formazione. I corsi di viola da gamba e di musica d'insieme si terranno dal 22 agosto fino al 29 agosto. Docente, Paolo Biordi, Cembalista accompagnatore, Dimitri Betti.





Dopo il concerto di apertura di lunedì 22, venerdì 26 agosto presso la Chiesa di San Biagio a Gerfalco saranno in concerto Dimitri Betti e Beatrice Bianchi. Dimitri Betti ha suonato come solista e direttore con numerose orchestre e in importanti festival italiani ed europei dove ha svolto anche attività di docente di musica barocca e medievale. Beatrice Bianchi vincitrice di numerosi concorsi, è stata membro di numerose importanti orchestre e collabora con l’Orchestra Nazionale della Rai di Torino e con il Maggio Musicale Fiorentino. Ha collaborato con Stefano Bollani e con numerosi artisti di rilievo nazionale e internazionale. Dal 2020 si dedica al repertorio su strumenti antichi, partecipando a formazioni barocche.

Il Festival proseguirà sabato 27 agosto presso la Pieve di San Paolo e Michele di Montieri con Lorenzo Bassotto e Alberto Rasi. Partendo dalla vita di Marin Marais e dalle poche notizie storico biografiche a noi giunte tracceranno un ritratto fantasioso e poetico di uno dei più grandi musicisti attivi alla corte del Re Sole con un excursus mirato fra alcune composizioni per Viola da Gamba, strumento principe dell’epoca e del quale era un virtuoso indiscusso. Un continuo dialogo-monologo tra l’attore e lo strumento producendo un salutare corto circuito musica-parola e musica-corpo. In una scena minimalista e barocca al contempo i due protagonisti faranno rivivere gli splendori della corte di Versailles.

Domenica 28 agosto sarà in concerto Vittorio Ghielmi. Forse il più “magico” degli strumenti antichi, la viola da gamba, a Gerfalco nelle mani di Vittorio Ghielmi, ci offre un variegato programma pieno tutti i colori e le emozioni che hanno reso famoso l'artista milanese. Musicista e compositore, Ghielmi è direttore dell’Institut für Alte Musik e Professore di viola da gamba al Mozarteum di Salisburgo, Visiting Professor al Royal College of Music London (RCM) e Dottore in Lettere presso l’Università Cattolica di Milano. Paragonato dalla critica a Jascha Heifetz (“Diapason”) per il suo virtuosismo, ha richiamato l’attenzione su un nuovo approccio strumentale alla Viola da gamba e al suono del repertorio barocco.





Il Festival delle Viole di Gerfalco è organizzato dal Comune di Montieri con il sostegno del Parco Nazionale delle Colline Metallifere e della Regione Toscana e il supporto tecnico di Music Pool.

PROGRAMMA

26 agosto, ore 19:00 - Gerfalco, Chiesa di San Biagio - Dimitri Betti e Beatrice Bianchi

27 agosto, ore 19:00 - Montieri, Pieve di San Paolo e Michele - "Moi Marais" Lorenzo Bassotto, attore, Alberto Rasi, viola da gamba

28 agosto, ore 19:00 - Gerfalco, Chiesa di San Biagio - Vittorio Ghielmi "Vox Humaines" L’arte di parlare con la viola