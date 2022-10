Al via martedì 4 ottobre l’ultima tranche di interventi per la sostituzione massiva dei contatori. Oltre 500mila euro l’investimento di AdF



Follonica: A Follonica si conclude la campagna per l’installazione dei nuovi misuratori smart con una serie di interventi che prenderà il via martedì 4 ottobre. L’attività di sostituzione massiva dei contatori nel territorio del comune follonichese è ormai al termine e complessivamente sono già stati installati 5500 nuovi misuratori smart, per un investimento di oltre 500mila euro.

I nuovi contatori smart dotati di telelettura consentono un notevole incremento nella precisione di misura, e soprattutto il prelievo automatico del dato di lettura del misuratore. Grazie a queste due caratteristiche, i dati provenienti dai nuovi contatori smart eliminano le letture in stima e la necessità di effettuare l’autolettura periodica da parte dei clienti. Con la telelettura infatti la raccolta dati è effettuata digitalmente da operatori che transitano all’esterno degli edifici, velocizzando le operazioni e senza necessità della presenza del cliente nel caso di contatore non accessibile dall’esterno. Al momento è del 55% la percentuale di contatori in telelettura rispetto al parco complessivo installato.

Gli interventi per l’installazione dei nuovi misuratori e per il conseguente adeguamento degli allacciamenti spesso comportano la temporanea sospensione dell’erogazione idrica: non è tecnicamente possibile, in questi casi, operare ad acqua aperta. Pertanto, martedì 4 ottobre dalle 8.30 alle 17 potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua in via Boccaccio, via Massetana 34/36, nel tratto di via Leopardi compreso tra le intersezioni con via Ungaretti e la rotatoria di via Massetana, in via Massetana tra via Fermi e via Monterosa e nella zona industriale di Follonica. Mercoledì 5 ottobre, sempre dalle 8.30 alle 17, la momentanea interruzione del flusso interesserà largo Vienna, via Praga, via Belgrado, via Berna, via Mosca, via Stoccolma, via Varsavia, via Cassarello 89, via Salceta tra via Europa e via Liguria, via Europa tra via Salceta e via Marche, via Marche tra via Calabria e via Etruria, via Palermo nel tratto dal numero civico 63 a via Salceta.

Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione "Cerca lavori in corso”.