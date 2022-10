A Follonica attesi tanti atleti per la tappa del Ciclocross

La manifestazione sportiva nazionale è ideata, organizzata e promossa dalla Asd Romano Scotti e a Follonica l’evento, patrocinato e sostenuto dal Comune di Follonica.La tappa viene trasmessa, con commento tecnico, sul digitale terrestre in chiaro. È inoltre possibile seguire le tappe del Giro d’Italia Ciclocross attraverso la diretta Facebook



Follonica: Il prossimo 30 ottobre il Parco Centrale di Follonica ospiterà la 4° tappa ciclistica del Giro d’Italia Ciclocross, uno sport tipicamente invernale, svolto in attesa della ripresa dell’attività agonistica su strada.

La manifestazione sportiva nazionale è ideata, organizzata e promossa dalla Asd Romano Scotti e a Follonica l’evento, patrocinato e sostenuto dal Comune di Follonica, è organizzato grazie all’Asd Free Bike Pedale Follonichese 1956 e dall’Asd Impero.

L’evento è nato nel 2008 e fa parte del calendario Ciclocross dell’Unione Ciclistica Internazionale. Si tratta di un’attività invernale che viene organizzata da ottobre a gennaio ed è organizzata in più tappe, con classifica finale. Partecipano i ciclisti di tutte le categorie e di tutte le età per un totale di circa 800 atleti.

«Il più grande evento ciclistico fuori strada del circuito internazionale torna a Follonica nel mese di ottobre - commenta il sindaco Andrea Benini – Quello con il Giro d'Italia ciclocross è un appuntamento che nel 2021 ha avuto grande successo e che, proprio per questo motivo, abbiamo voluto replicare anche quest'anno, sempre all'interno del Parco Centrale. Il 2022 è un anno di preparativi importanti: lo sguardo è al 2023, anno del Centenario della nostra città, che sarà anche - insieme a tutto l’Ambito Maremma Toscana Area Nord - Comunità europea dello sport. Questo a dimostrazione dell’importanza che la nostra città ha sempre dato alle varie discipline sportive. Si tratta infatti di un titolo che viene assegnato a chi si contraddistingue per progetti basati sui principi etici dello sport e con caratteristiche di eccellenza. Questo territorio – conclude – ha un legame forte con il ciclismo e sono tanti gli appassionati che vivono quotidianamente la bicicletta attraverso le sue numerose declinazioni. Devo ringraziare l’Asd Scotti per la grande professionalità, tutto il comitato organizzatore, le nostre società sportive per l’esperienza e la generosità che mettono sempre a disposizione della città».

La tappa viene trasmessa, con commento tecnico, sul digitale terrestre in chiaro. È inoltre possibile seguire le tappe del Giro d’Italia Ciclocross attraverso la diretta Facebook, all’indirizzo https://www.facebook.com/giroditaliaciclocross oppure attraverso Twitter, all’indirizzo https://twitter.com/giroitaliacross

Tutti i video della manifestazione sono disponibili sul canale YouTube ufficiale dell’Asd Romano Scotti http://www.youtube.com/user/asdromanoscotti mentre per tutte le informazioni è consultabile il sito http://www.ciclocrossroma.it.