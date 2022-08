A Cinigiano incontro con i medici per la salute degli occhi

Cinigiano: Una tavola rotonda e visite gratuite di prevenzione nel camper dell’unità mobile oftalmica della I.a.p.b regionale (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità) parcheggiato nei pressi dell’evento.

Sono questi i due momenti dell’iniziativa “La prevenzione non va in vacanza” organizzata sabato 27 agosto alle ore 16 nei locali della Misericordia di Cinigiano in Via Roma 36, dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Grosseto, dalla I.a.p.b, con il patrocinio della Asl Toscana sud est, del Comune di Cinigiano e delle due Misericordia coinvolte.

Il tema dell’evento è la prevenzione e la conoscenza delle malattie dell’occhio come la retinopatia diabetica e il glaucoma, un’attività fondamentale per una loro cura tempestiva. Ne parleranno medici e specialisti dell’ospedale Misericordia di Grosseto come la nutrizionista dott.ssa Valentina Culicchi, gli oculisti dott. Pietro Mittica e il dott. Bernardino Tartaglia, l’ortottista Valeria Russolillo e l’ortottista Agnese Corti che opera presso il centro di ipovisione Irifor all’interno degli ambulatori di diagnostica oculistica. L’obiettivo di questa iniziativa è quella di offrire al pubblico una panoramica totale che va dall’insorgenza delle malattie alla possibilità di una riabilitazione nel momento in cui la situazione raggiunge una degenerazione o una diagnosi di ipovisione o perdita totale della vista. Una riflessione, quella della prevenzione, che si estende anche ai comportamenti scorretti legati all’alimentazione.