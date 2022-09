A Artemare Club mezzo secolo di Vela all'Argentario di Alessandro Maria Rinaldi

50 anni di passione per il mare e la vela all’Argentario di Alessandro Maria Rinaldi verranno festeggiati a Artemare Club la sera di mercoledì 7 settembre con la partecipazione della Croce Rossa Italia Costa d’Argento e la scuola di balli caraibici Desigual e tante e tanti appassionati velisti.



Alessandro Maria Rinaldi, professore universitario e presidente e membro di consigli di amministratore di grandi società, fa parte di una delle storiche famiglie di vacanzieri dell’Argentario con ville al Pianone, il padre Rodolfo è stato tra i primi presidenti dello Yacht Club Santo Stefano e dalla sua adolescenza ha frequentato insieme ad altri amici il circolo velico di Porto Santo Stefano che si era appena trasferito dalla sua iniziale sede nel brigantino “Spluga” all’attuale villa Cortesini al Pozzarello, accudito e spesso rimesso in riga insieme agli altri giovani da “Gigi” il marinaio del Circolo, da “Luigina” la cuoca e dal mitico Renzo Vongher che dava lezioni di vela e di vita a tutti loro è gli ha fatto fare il “piede marino” con uscite in flying junior, facendolo partecipando con il cugino Giovanni alla Coppa Punta Nera, al campionato sociale e alle trasferte a Talamone, per poi passare sui 470 e sfidare i campioni della II Zona FIV con delle belle vittorie. Negli anni ‘80 diventa proprietario di un cabinato un Grand Soleil ‘39, una barca rimasta nella memoria di tutti gli appassionati per le regate sui mitici IOR, alla quale seguì negli anni ‘90 un Grand Soleil ‘45di German Frers e poi un Ron Holland ‘82 in alluminio dei Chantier Naval de Biot di nome “Gastone”, famoso per essere stato “provato” dal mitico Eric Tabarly. Ma il vero sogno lo ha realizzato conoscendo Willy Persico proprietario del cantiere sudafricano Southern Wind. Progettando con lo studio Farr design e con gli architetti di Nauta Yachts una barca a vela veloce in carbonio di 30 metri che potesse affrontare l’oceano, comoda e molto competitiva e nacque nel 2006 il primo SWS ‘100 “Farewell”, il con tanti riconoscimenti sia negli Yacht Show sia nelle regate dei Super Maxi, cuore e anima di quella barca che ancora vive in Alessandro Rinaldi e il mitico equipaggio comandato da Tony Marrero con suo figlio Alex e composto dagli insuperabili Massimo e Patrice. Dopo Farewell, l’amore è nato per un modello di barche “spirit of tradition” che alcuni Club inglesi e olandesi usano per le loro gentleman race, un Eagle 44 costruito in Olanda da Leonardo Yacht e progettato da Gerard Dykstra & amp Partners, con il piano delle linee ispirato a famose J class da corsa degli anni trenta, con il nome Toi et Moi che ricorda la sua villa dell’Argentario.

Cinquant’anni da yachtsman di Alessandro Maria Rinaldi con un importante palmares di vittorie di tante regate come skipper sia sui maxi yacht sia sui monotipi, l’ultima all’Argentario Sailing Week 2022 - cat. Spirit of Tradition, ha le onorificenze sportive Azzurro d'Italia – Vela, Bitta d'Argento – Yacht Club Italiano, medaglia d’argento e di bronzo al valore atletico e la Stella di bronzo al merito sportivo del Coni e tanti gli incarichi sportivi, Presidente del Collegio Revisori - Yacht Club Costa Smeralda, Presidente YOCA - Yacht Owner Charter Association, Presidente dell'Associazione Nazionale Classe Este 24, Membro del Comitato Campionato Italiano Assoluto Altura, Responsabile della Vela d’Altura del Circolo Canottieri Aniene 1892, vice commodoro Yacht Club Costa Smeralda, ORC Board member - Offshore Race Committee FIV Representative, Vice Presidente Esecutivo Lega Italiana Vela, Presidente Lega Vela Servizi, è comandante navi di lungo corso.

Il credo di Alessandro Maria Rinaldi, condiviso da Artemare Club, è che il mare è una grande scuola di vita, chi lo pratica impara a fare equipaggio ad aiutare gli altri ad essere generoso, infatti con la sua Fondazione Isabella Rossini è sostenitore di finalità di solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti in ambito sociale, culturale ed economico–sociale ed è benefattore della Croce Rossa Italiana Costa d’Argento. Il comandante Daniele Busetto festeggerà Alessandro Maria Rinaldi insieme ai vertici e volontari della Croce Rossa Italiana Costa d’Argento che esporranno le loro principali attività, i maestri della scuola di ballo Desigual Stefania Borghini e Valter Bagnoli e loro allievi ricordando i balli caraibici a bordo di Toi et Moi e tanti invitati con una apericena a base di rustici e pesce fritto, ansonica e “bollicine” e dulcis in fundo la torta “marinara” dello storico pasticcere velista Bianchini di Porto Santo Stefano. E che festa inizi!

