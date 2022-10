Ambiente 6Toscana. Martedì 4 ottobre il centro raccolta resterà chiuso per un’ora 4 ottobre 2022

Redazione Follonica: Questa mattina di martedì 4 ottobre il centro di raccolta resterà momentaneamente chiuso per un'ora. Sei Toscana informa che martedì 4 ottobre, il centro di raccolta di via Amendola resterà momentaneamente chiuso dalle 11:30 alle 12:30. Il centro di raccolta riaprirà al pubblico già a partire dal pomeriggio di domani, martedì 4 ottobre, con il consueto orario (dalle 14:30 alle 17:30). Modalità di accesso e rifiuti conferibili sul portale di Sei Toscana: https://seitoscana.it/comuni/follonica/centro-di-raccolta.





