50° Cantina vignaioli: Arriva una seconda “special edition”

Esaurite le 3.000 bottiglie di Roggiano Docg special edition destinata a sostenere la Fondazione Il Sole, i Vignaioli del Morellino stampano altre 1.500 etichette



Grosseto: È bastato un mese e mezzo per esaurire le 3.000 bottiglie di Roggiano Docg “special edition” celebrative dei cinquant'anni della cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, che la cooperativa aveva destinato al finanziamento delle attività del “Dopo di Noi” organizzate dalla Fondazione Il Sole Onlus.

«La rapidità con cui le bottiglie sono state acquistate da maremmani e non - spiega il direttore della cantina Sergio Bucci – ci ha preso in contropiede, e la cosa naturalmente ci ha fatto molto piacere. Sia per la Fondazione Il Sole, sia per il fatto che le persone si sono mobilitate per avere una bottiglia celebrativa dei nostri 50 anni di attività. Il nostro è un brand che si identifica fortemente con il territorio e con le sue energie positive, e questa bella risposta ci riempie di orgoglio».

Dopo un successo così repentino, bisognava decidere subito il da farsi. Dopo un successo così repentino, bisognava decidere subito il da farsi. «Vista la risposta dei consumatori - chiosa il presidente, Benedetto Grechi - ho proposto al consiglio di rilanciare e imbottigliare altro Roggiano Docg per una seconda “special edition”, e c'è stata un'adesione totale. D’altra parte, la risposta che abbiamo avuto a questa idea delle bottiglie solidali si è estesa a livello nazionale, e siamo quindi molto contenti di poter sostenere in modo importante la Fondazione Il Sole e contribuire a dare visibilità al loro operato»..

Le nuove bottiglie saranno pronte entro la fine della settimana, ed è già possibile prenotarle nel caso in cui si desideri acquistarne per regalarle a Natale, per cene aziendali o per il proprio piacere.

«La corsa all'acquisto delle bottiglie della special edition di Roggiano Docg - sottolinea il presidente della Fondazione, Massimiliano Frascino - e stata una cosa emozionante, che ci ha riempito di orgoglio. La decisione dei Vignaioli di aggiungere una seconda “special edition” ci ha lasciato invece senza parole. È davvero difficile esprimere in modo adeguato la nostra gratitudine al consiglio di amministrazione e ai soci della cantina».

La limited edition del Morellino di Scansano Docg Roggiano sarà in vendita a 10 euro nel wine shop della Cantina e nello store online www.thewinenet.com. È anche possibile prenotare e ritirare le bottiglie presso la Fondazione Il Sole Onlus, telefonando a 0564/491730 e cell. 373/8000094 (Barbara), oppure scrivendo una mail a: segreteria@fondazioneilsole.it