23 novembre. Si celebra la Giornata dei Toscani nel Mondo

Riunione del Consiglio dei Toscani nel Mondo 21-23 Novembre, Sala Azzurra Palazzo Strozzi Sacrati – Firenze

Firenze: Mercoledì 23 novembre, presso la Sala Azzurra del Palazzo Strozzi Sacrati, di Firenze, facendo seguito all'elezione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Esecutivo, si insedia il Consiglio del Toscani nel Mondo. Sono presenti in sala i Consiglieri provenienti dai paesi che hanno accolto gli emigrati toscani, partecipano anche i delegati delle Associazioni dei Toscani.

Il programma della mattinata propone diversi incontri volti a esaminare il fenomeno migratorio italiano e toscano, per illustrare le azioni concrete di recupero della memoria collettiva e di valorizzazione delle storie familiari, anche attraverso la rappresentazione artistica, realizzate in Italia. Intervengono Paolo Masini (Museo Nazionale delle Emigrazioni italiane di Genova), Nicola Manaresi (Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano), Alessandro Volpi (UNIPI), Ave Marchi (Fondazione Paolo Cresci) e Sara Del Bene, artista.

Nel pomeriggio dalle 14:00, con trasmissione in streaming dal canale youtube della Regione Toscana, si aprono le celebrazioni per la Festa dei Toscani nel Mondo. Dopo i saluti istituzionali del neoeletto Presidente del Consiglio, sono previsti varie comunicazioni per illustrare le iniziative messe in campo con il proposito di promuovere la cultura letteraria, artistica e professionale (Borsa di studio e stage Mario Olla) presso le associazioni di toscani attive nei vari continenti.

In questo contesto Renata Adriana Bruschi presenta l'esperienza Arcobaleno Dantesco, promossa dal Comitato Celebrativo La Maremma Per Dante e rivolta agli studenti delle scuole italiane metropolitane e all'estero. L'intensa esperienza del 2021 vide la partecipazione di studenti della città e di tutta la provincia di Grosseto, di Pavia, di Barcellona e San Paolo (Brasile), durante due mattinate consecutive. Il coinvolgimento del mondo accademico permise di conoscere aspetti poco noti della fortuna di Dante in Irlanda, Polonia, Francia, Spagna, Brasile, Messico, Argentina e Stati Uniti, durante le dirette tenute di pomeriggio. I video delle due giornate, realizzati grazie alla collaborazione di Maremmanews, Media Partner del Comitato Celebrativo grossetano, sono fruibili su www.youtube.com/c/LaMaremmaperDante2021.

Renata Adriana Bruschi, invitata dalla Regione Toscana, interviene di pomeriggio nel corso della Giornata dei Toscani nel Mondo, che si tiene nella Sala Azzurra del Palazzo Strozzi Sacrati, di Firenze. La sua comunicazione mira a stimolare il coinvolgimento delle scuole all'estero, facendo perno sui rappresentanti del Consiglio, perché diventino parte attiva nel veicolare il progetto didattico- culturale tra i toscani. Con la partecipazione degli adolescenti, iscritti nelle scuole o nei corsi di lingua, in Italia e all'estero, si intende realizzare una nuova edizione di Arcobaleno Dantesco, in occasione del prossimo Dantedì a marzo 2023, presso l'Aula Magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano.

Per seguire la diretta del 23 novembre: https://www.youtube.com/watch?v=rlO_jV9G9D8

Ulteriori dettagli dell'incontro dei Consiglieri Toscani, a Firenze, dal 21 al 23 novembre:

La prima giornata è finalizzata alla presentazione dei nuovi consiglieri e ad alcuni approfondimenti tematici legati al mondo della migrazione. In particolare, i temi affrontati offriranno un quadro aggiornato su specifici aspetti come il rapporto sugli italiani all’estero, il turismo delle radici, la nuova migrazione etc. La prima giornata sarà quindi un momento di conoscenza e di incontro tra i consiglieri, dopo alcuni anni di inattività, ma sarà anche il contesto giusto per avere elementi di conoscenza aggiornati, rispetto ai quali promuovere e sviluppare le future attività del Consiglio.

La seconda giornata è dedicata agli adempimenti previsti dall'articolo 36 della Legge regionale 26/2009. I lavori saranno finalizzati all'adozione del regolamento interno all'elezione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo del Consiglio dei Toscani nel Mondo. Successivamente i consiglieri saranno chiamati a delineare le proposte relative alle attività a favore dei Toscani nel Mondo, in base alle previsioni di cui all'art.36, c. 1.

La terza e ultima giornata prevede nella prima parte (mattina), un inquadramento generale sulla storia della emigrazione italiana e toscana, nel corso della quale saranno presentate esperienze concrete di valorizzazione della memoria della migrazione, come fenomeno collettivo e come storia personale e familiare e verrà affrontato il tema della rappresentazione artistica dei percorsi di espatrio. Nella seconda parte (pomeriggio) è prevista la celebrazione della "Giornata dei toscani nel mondo" nel corso della quale saranno previsti incontri con stagisti stranieri di origini toscane presenti a Firenze, collegamenti da remoto con associazioni di toscani all' estero che potranno presentare la loro esperienza e le loro attività.