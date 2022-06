annuncio Cultura & spettacolo "2 Identità" in concerto per il mercoledì della Sala Eden 21 giugno 2022

Grosseto: Un nuovo mercoledì in musica alla Sala Eden di Grosseto. Lo storico locale del bastione Garibaldi, sulle Mura medicee, si prepara, domani, mercoledì 22 giugno, a un’altra cena in musica con il duo acustico "2 identità". Dalle 20, infatti, sarà possibile cenare e godersi il concerto dei 2 Identità, Emanuele Monaci e Claudio Colacicco. Nati nel 2018 come duo loop live, negli anni sono diventati una vera e propria band/collettivo. Amano definirsi un “laboratorio aperto” e nel loro repertorio mischiano generi e costruiscono brani, senza porsi limiti, ma mescolando la loro matrice funk al pop, all’hip hop al new rythm’n’ blues. In questi anni si sono esibiti in molti eventi live, come il Balcony tv di Bologna e il Sofar Sound di Pisa. Il 20 aprile scorso hanno pubblicato il loro singolo “Le cose naturali”, disponibile su tutte le principali piattaforme. L’offerta gastronomica. Il punto ristoro della Sala Eden offre una ricca varietà di prodotti, privilegiando la filiera corta, con un’attenzione particolare ai menu di carne. Sempre sulle Mura Medicee, per gli amanti del pesce, è possibile gustare l’offerta che il settore ristorazione della cooperativa Uscita di Sicurezza propone al Bastione Molino a vento, nel locale “Hottimo”, lo storico “bar del Cinghialino”. I menu dei due locali sono consultabili sul sito www.uscitadisicurezza.grosseto.it

