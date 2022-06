2° Campus multidisciplinare con il Circolo Pattinatori Grosseto

Dal 13 giugno al 29 luglio, al Centro di via Mercurio.



Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 organizza, presso il centro sportivo polivalente comunale di via Mercurio, dal 13 giugno al 29 luglio, il secondo Campus Multidisciplinare per bambini dai 6 ai 14 anni. I partecipanti saranno ospitati nel Centro dalla mattina alle 8 al pomeriggio alle 15. Un’iniziativa destinata ad avere un grande successo. I bambini non avranno modo di annoiarsi, seguiti e coccolati come saranno da tanti istruttori specializzati in discipline diverse. Nel campus, entrato nella grande rete dell’Educamp Coni, un riconoscimentio particolarmente importante, si potrà pattinare con i tecnici del Cp Grosseto e della Polisportiva Barbanella Uno, che metterà a disposizione i suoi tecnici per la ginnastica artistica. Ad assistere i ragazzi ci sarà anche personale della Track & Field Master Grosseto. Il campus multidisciplinare realizzato in collaborazione con la Pgs, prevede anche un’uscita settimanale, il mercoledì, nella piscina di Giuncarico, che i bambini raggiungeranno con un pullman privato messo a disposizione dall’organizzazione.



Il pranzo e la colazione, sani ed adeguati alle esigenze dei ragazzi, sarà offerto grazie alla collaborazione con il servizio ristorazione della Cooperativa Uscita di Sicurezza.



Per info e iscrizioni: 3493009579, 3285522926. Orari segreteria 10-12 e 17-19.