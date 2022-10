19 nuove assunzioni in meno di 10 mesi: il Comune di Follonica cresce

Follonica: L'Amministrazione comunale ieri mattina ha organizzato un incontro in sala Tirreno per presentare a tutte e tutti i nuovi dipendenti. «L'Amministrazione punta molto sulle nuove assunzioni – dice il sindaco – per assicurare sempre più efficienza agli uffici, anche grazie a figure professionali competenti e aggiornate». Entusiasmo da parte di tutti i dipendenti.



Il Comune di Follonica cambia volto: sono diciannove in totale ( sette donne e dodici uomini, di cui due assunti con la mobilità da altri Comuni ) le nuove assunzioni del 2022 in meno di 10 mesi, con un'età media di 42 anni.

E questa mattina è stato organizzato un incontro in sala Tirreno per presentare i nuovi colleghi, tra l' entusiasmo generale e la voglia accoglierli nel modo migliore! Otto istruttori di vigilanza sono andati a rafforzare il personale delle Polizia municipale, e tra loro il nuovo comandante, arrivato a Follonica lo scorso marzo con procedura di mobilità. Il Comune ha inoltre assunto un informatico, un idraulico, un elettricista e un muratore , oltre a quattro istruttori amministrativi al settore finanziario, un geometra al settore tecnico (servizio Lavori Pubblici), un istruttore amministrativo al settore Amministrativo (servizi socio educativi) e la nuova dirigente del settore Pianificazione , ultima entrata in ordine di tempo nella nuova squadra del Comune di Follonica.

«Per le nuove assunzioni, che sono state fatte tramite concorso, sono state tenute in considerazione le caratteristiche attitudinali dei candidati: competenze trasversali che nella vita professionale sono senza dubbio essenziali – dice il sindaco Andrea Benini – Oltre alle competenze, indispensabili, abbiamo anche puntato molto sulle abilità personali». Proprio per questo motivo l'Amministrazione comunale per la prima volta ha voluto in commissione d'esame anche uno psicologo del lavoro.

«L'Amministrazione punta molto sulle nuove assunzioni – conclude il sindaco – per assicurare sempre più efficienza agli uffici, anche grazie a figure professionali competenti e aggiornate. Siamo felici di poter salutare diciannove nuovi assunti e assunte che portano un valore importante alla nostra Amministrazione». Durante la mattinata, il segretario generale Michele D'Avino ha presentato il nuovo Piano di formazione per la buona amministrazione, che si baserà in modo particolare sulle tematiche rilevanti in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità per gli anni 2022-23.

«Il Programma proposto – spiega D'Avino – si prefigge di approfondire alcuni temi di particolare importanza per la promozione di una buona amministrazione, con riguardo non solo al contrasto dei fenomeni di rilevanza penale o di responsabilità amministrativa e disciplinare, ma anche di ogni comportamento che possa configurarsi come “maladministration”. L’obiettivo è quello di disegnare insieme una pubblica amministrazione di livello locale che possa essere sempre più vicina a cittadine e cittadini e imprese, orientando le proprie azioni e politiche alla più ampia promozione di valore pubblico».

E tra presentazioni e obiettivi personali e professionali, l'incontro si è rivelato un momento di entusiasmo e di rinnovata appartenenza e spirito di collaborazione, ingredienti fondamentali per un buon lavoro di squadra, sempre finalizzato ad offrire servizi pubblici adeguati, moderni e più facilmente fruibili.