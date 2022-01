Nuoto, i risultati del meeting nazionale Città di Grosseto trofeo Fabiano Zuppardo

Grosseto: Si è svolto il 36° Meeting Nazionale di Nuoto “Città di Grosseto”, evento ottimamente organizzato, nel pieno rispetto delle normative Covid, dalla società Nuoto Grosseto, nell’impianto natatorio di via Lago di Varano.

Sono scese in acqua oltre 20 società provenienti da Campania, Marche, Umbria, Lazio, Lombardia, Calabria e Toscana, dando un forte segnale di ripresa dopo due stagioni flagellate dalla pandemia. Vince la classifica a squadre Olimpic Nuoto Napoli, superando solo all’ultimo turno gare Nandi Ars Loreto.

Ottimo piazzamento anche per la squadra grossetana che si è presentata con 28 atleti conquistando con impegno e determinazione ben 3 ori, 2 argenti e 6 bronzi; tutti hanno conseguito ottime prestazioni e migliorato i propri tempi personali, dando così soddisfazione all’allenatore Alessandro Del Bottegone e al direttore sportivo Alessandro Varani.

Vince invece il 30° Trofeo “Fabiano Zuppardo”, come miglior atleta grossetano, Giacomo Pietrini, ottenendo ottimi risultati nei 100 e 200 farfalla e nei 200 stile libero. L’atleta ha ricevuto il prestigioso premio direttamente dalle mani di Sebastiano e Chiara, fratello e sorella del compianto pilota dell’aeronautica militare e atleta del Nuoto Grosseto, morto prematuramente nel 1990 in un incidente con l’aereo nei pressi di Montalcino. La giovane promessa del nuoto nei 200 farfalla ha raggiunto il tempo limite per accedere ai Criteria nazionali giovanili che si svolgeranno a Riccione dal 25 al 30 marzo.

Un ringraziamento speciale va a Olimpic Nuoto che ha reso possibile lo svolgimento di una manifestazione così importante, al 4° stormo dell’aeronautica Militare di Grosseto che ogni anno contribuisce al successo della manifestazione e al Comune di Grosseto, in particolare al Sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna e all’assessore allo sport Fabrizio Rossi, ospiti della manifestazione.