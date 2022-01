Progetto Ptco: ecco i percorsi del Fossombroni a indirizzo sportivo

Grosseto: Un progetto di Ptco (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) che si è sviluppato nel corso degli anni, con grande attenzione alle esigenze degli studenti.

Al Fossombroni questo importante aspetto è stato studiato dalla dirigente scolastica Francesca Dini e dal coordinatore del corso sportivo Amedeo Gabbrielli che hanno messo a punto un percorso a misura di studente. Proprio all’indirizzo sportivo dell’istituto di via Sicilia è dedicato questo ulteriore approfondimento sul tema, vista la rilevante importanza che ricopre il Ptco, primo vero punto di contatto tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Il corso Ptco riservato agli studenti del Fossombroni a indirizzo sportivo, si sviluppa nell’arco di tre anni e prevede la partecipazione a moduli distinti che interessano i settori di manager, animatore e allenatore.

Tre figure differenti tra loro, ma che possono concedere molte opportunità lavorative in ambito sportivo. Ogni anno gli studenti parteciperanno a un differente modulo. Il Fossombroni, per sviluppare in maniera più adeguata il percorso, ha deciso di avvalersi della collaborazione di esperti in ogni settore. Per quanto concerne la parte relativa al modulo di allenatore, gli studenti saranno guidati da Gennaro Testa, collaboratore della Juventus, Andrea Castellani, preparatore atletico del settore tecnico della Figc e di società sportive come Como e Novara, Maurizio Seno, allenatore professionista con trascorsi nel settore giovanile del Milan.

Per la parte manageriale, invece, gli studenti faranno affidamento sugli esperti del Coni e sui commercialisti del settore sportivo, in grado di offrire uno spaccato di quelle che sono le capacità gestionali. A questo verrà aggiunta l’esperienza pratica, con gli studenti che vivranno un’esperienza all’interno delle società sportive, in modo da apprendere gli aspetti tecnici e quelli organizzativi. Infine, per il modulo riservato agli animatori è previsto un percorso di preparazione di base da approfondire e sviluppare con le esperienze dirette. Tra i settori scelti figurano quelli riservati ai diversamente abili, alle guide ambientali e alle attività turistiche.