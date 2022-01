Artemare Club: Claudio Boccia presidente del Circolo Nautico e della Vela Argentario 'timoniere' del Trofeo Arcipelago Toscano 2022

A primavera torna la più importante regata del mar Tirreno, veleggeranno più di 300 imbarcazione con 1000 membri di equipaggio per l'avventura del Trofeo Arcipelago Toscano ed è la competizione sette volte sette, settima edizione intorno alle “sette perle”

così chiamate insieme le isole Giannutri, Giglio, Montecristo, Pianosa, Elba, Capraia e Gorgona i gioielli caduti in mare alla Dea Venere seconda la leggenda e sette sono i doni dello Spirito Santo all'uomo di mare, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio, virtù di cui tener conto alla sfida di sole mare e vento e salute intorno a un arcipelago ricco di bellezze e panorami mozzafiato che ripaga i partecipanti con immagini cariche di storia. La Formica grande di Grosseto con il suo bel faro è l'isola simbolo del TAT, presente in tutte le sfide offshore.

Le regate previste sono “Pasquavela” dal 16 al 18 aprile 2022 organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano costituita da massimo tre regate costiere di circa 20 miglia giornaliere tra le isole dell'Arcipelago Toscano con partenza ed arrivo a Porto Santo Stefano, la “Lunga Bolina” dal 22 al 25 aprile 2022 organizzata dal Circolo Canottieri Aniene, costituita da un percorso di circa 130 miglia, da Riva di Traiano, Formiche di Grosseto, Porto Santo Stefano, Isola del Giglio, Giannutri, Riva di Traiano o da altri percorsi nell'ambito della stessa area di mare tra le isole dell’Argentario e Riva di Traiano, valevole altresì come regata del Campionato Italiano Offshore, la “Coppa Regina dei Paesi Bassi” dal 6 all'8 maggio 2022 organizzata dal Circolo Nautico e della Vela Argentario, costituita da un percorso di circa 116 miglia, da Porto Ercole, Talamone, Formiche di Grosseto, Isola di Montecristo, Isola di Giannutri, Porto Ercole e la “151 Miglia” dal 2 al 4 giugno 2022 organizzata dallo Yacht Club Punta Ala, Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e Yacht Club Livorno, costituita da un percorso di circa 151 miglia, da Livorno, Marina di Pisa, Giraglia, Isola d'Elba, Formiche di Grosseto, Isola dello Sparviero, Punta Ala valevole altresì per il Campionato Italiano Offshore. Tutte le regate si svolgeranno secondo precisi criteri di sicurezza, regolati protocolli sanitari in linea con le norme vigenti.

Claudio Boccia presidente del Circolo Nautico e della Vela Argentario e presidente del comitato organizzatore del Trofeo Arcipelago Toscano 2022, ruolo che i presidenti dei circoli partecipanti hanno a turno, ha dichiarato “Il Trofeo TAT, giunto alla settima edizione, rappresenta un magnifico esempio di collaborazione tra circoli, un'occasione di divertimento per gli armatori che vogliono godersi lo spettacolo naturale dello Isole Toscane. Quattro eventi all'interno di un'unica grande regata che segnano in primavera un momento straordinario di convivialità sportiva”. Infattib ricorda Artemare Club che il Trofeo Arcipelago Toscano è uno dei primi esempi di raggruppamento di manifestazioni veliche tra più Circoli, istituito per la prima volta nel 2015 con il Trofeo Challenge un'opera d'arte realizzata in marmo forgiato da Franchi Umberto Marmi di Carrara patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune del Monte Argentario, i sodalizi organizzatori sono il Circolo Canottieri Aniene, il Circolo Nautico e della Vela Argentario, lo Yacht Club Santo Stefano, lo Yacht Club Punta Ala, lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e lo Yacht Club Livorno.

Buon vento a tutti i partecipanti del TAT e complimenti agli organizzatori da Artemare Club nostro informatore che segue da anni la regata d’altura più ricca del Mediterraneo dal punto di vista sportivo storico paesaggistico e di pubblico "nelle banchine"!