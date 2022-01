Un anno di sport in Maremma, i fatti più importanti del 2021

L’apoteosi: il trionfo alle Paralimpiadi di Tokyo con Ambra Sabatini

di Franco Ferretti

Grosseto: Anche il 2021 è oramai alle spalle. Un anno durissimo sotto tutti i punti di vista. La pandemia da Covid-19 che non molla. La situazione sanitaria che ancora preoccupa, e quella economica non da meno, ancora adesso molto incerta. Poi, la luce. Lo spiraglio d’uscita da questo tunnel, rappresentato dai vaccini. Lo sport che riparte.

Bene, oggi vogliamo parlare proprio di sport. Quello nostrano. Quello della nostra Maremma. Per questo abbiamo scelto una serie di eventi dell'anno 2021, a nostro giudizio significativi e rappresentativi dello sport della provincia di Grosseto, che vogliamo condividere con i nostri lettori.

Gennaio



“Atletica Paralimpica, Ambra Sabatini tricolore con record!”

“E’ Pietro Magro il nuovo presidente dell’Aiac provinciale per i prossimi quattro anni”

Febbraio



“Fantastico esordio in maglia azzurra per Ambra Sabatini a Dubai negli Emirati Arabi. La giovane maremmana sale subito alla ribalta internazionale con il record del mondo in 14”59 sui 100 metri nella categoria T63, in cui gareggiano gli atleti con amputazione della gamba sopra il ginocchio”.

Marzo



“Tiro con l'arco: successi ai campionati Regionali”

“Atletica: Finelli e Fedi campioni italiani master”

Aprile



“Maremma Toscana Area Nord, la candidatura a Comunità Europea dello Sport"

“E' Elisabetta Teodosio il nuovo delegato provinciale del CONI”

Maggio



“Campionati nazionali pattinaggio, medaglia di bronzo per la grossetana Alessia Donadelli”

“Castiglione della Pescaia accoglie le auto della storica 1000 Miglia 2021

“Torna il BBC Grosseto e debutta nel campionato di serie A

“Hockey: Il C.P. Grosseto è nel club esclusivo delle società con due formazioni in massima serie”

Giugno



“Eleonora Rossi campionessa italiana di Ginnastica Artistica”

“A Punta Ala il Campionato Italiano Assoluto Vela D'Altura”

“Atletica, al via a Grosseto i Campionati italiani juniores e promesse”

Luglio



“Nello scenario unico di piazza Duomo torna la grande boxe”

"Calcio, Grosseto si prepara alla finale degli europei"

Agosto



“Riparte il calcio giovanile: Calcio, dopo la pandemia riprende la Coppa Passalacqua”

Settembre

“Paralimpiadi. Ambra Sabatini è medaglia d’Oro e record del mondo. Ambra, prima nella finale dei cento metri con record del mondo (14’ 11’’). Podio tutto italiano con Martina Caironi seconda e Monica Contraffatto terza

Ottobre



“La Maremma Toscana Area Nord è Comunità Europea dello Sport 2023”

“Under 18 Beach Tennis: i grossetani Rosichini, Mariotti, Gasparri salgono sul tetto del mondo”

Novembre



“CONI, Giornata Olimpica, tutti i premiati del 2020 e del 2021”

Dicembre



“L’Us Grosseto passa di mano. Finisce l’era della gestione della famiglia Ceri. Si dimette l'intero CdA"

