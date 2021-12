Trasferta complicata per l'Atlante Grosseto che a Roma incontrerÃ  la capolista Sporting Hornets

Trasferta complicata per l'Atlante Grosseto che a Roma incontrerà la capolista Sporting Hornets

Grosseto: Dopo la bella vittoria casalinga 5-3 ottenuta sabato scorso ai danni di una ottima formazione come il Real Fabrica di Roma, che ha permesso all’Atlante del presidente Iacopo Tonelli dopo 4 gare casalinghe ottenere ben 10 punti, frutto di tre successi ed un pari e dimostrare che il Palabombonera per il momento è un fortino inviolabile, ma ora bisogna cambiare marcia in trasferta dato che i ragazzi di mister Alessandro Izzo per il momento nelle due partite giocate, non hanno raccolto nemmeno un punto.

E naturalmente la prossima trasferta di sabato prossimo, valida per l’ottava giornata del campionato nazionale di calcio a 5, che inizierà alle 15, ancora nel Lazio e precisamente a Roma con l’imbattuta e capolista solitaria Sporting Hornets con ben 17 punti, si prospetta non facile, ma visto il buon momento dell’Atlante Grosseto in questo periodo, Gianneschi e soci partono alla volta di Roma per cercare di far vedere quanto valgono e di portare via dal Palalevante un risultato positivo.

Ed ora, come tutte le settimane, andiamo all’allenamento del giovedì sera per scambiare due chiacchiere con mister Izzo che appena ci vede, ritorna sulla partita di sabato scorso vittoriosa contro il Real Fabrica, affermando che i suoi ragazzi hanno condotto molto bene il primo tempo e gestita abbastanza bene anche la metà del secondo, anche se con un pò di affanno nel finale, ma Izzo dice che nell’occasione ci sono stati tanti meriti degli avversari. Noi fondamentalmente stiamo bene, continua Izzo, abbiamo smaltito le fatiche della partita contro il Real Fabrica, mentalmente siamo pronti ad affrontare la capolista e sono convinto sarà una bella partita, aperta ad ogni risultato.

Il tecnico piombinese prima di salutarci, continua a parlare dei suoi giocatori, che sono forti ed intelligenti e sono certo che non mi deluderanno, anche se a livello le convocazioni sono un rebus, l’argentino Carlitos potrebbe recuperare, ma non è detto e con la Società stiamo dando uno sguardo al mercato viste le molte defezioni e, conclude Alessandro Izzo, non è escluso un inserimento dell’ultimo momento.



Questi i convocati da mister Alessandro Izzo, che si dovranno trovare al Palabombonera alle 8 di sabato mattina per partire per Roma: Joao, Pasquini, Brunelli, Baluardi, Cipollini, Gianneschi, Lessi, Agnelli, Mateo, Falaschi, Morad, Hide, Carlitos e Bilal.

Queste le designazioni arbitrali per la gara in oggetto: 1’ arbitro Davide Salvatore Fonti, sezione Aia di Caltanissetta, 2’ arbitro, Antonio Crescendo, sezione Aia di Salerno, cronometrista, Matteo Bordoni, sezione Aia di Rieti.

Gli amanti del futsal, potranno seguire la diretta della partita, che inizierà alle 15, sulla pagina facebook, dello Sporting Hornets Roma.