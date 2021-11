Torna la Celebrazione Olimpica con la consegna delle Onorificenze del CONI

Grosseto: Si svolgerà Giovedi 25 Novembre presso la Sala Consiliare del Comune di Grosseto la Celebrazione Olimpica che torna dopo 2 anni di interruzione a causa della pandemia da COVID. Nell' occasione alla presenza delle Autorità civili militari e sportive saranno consegnate le Onorificenze del CONI e saranno premiati gli atleti e le società che maggiormente si sono distinte nel 2020 e nel 2021.

Saranno presenti: il delegato provinciale Coni Grosseto Elisabetta Teodosio, il presidente Coni Toscana Simone Cardullo, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vice sindaco di Grosseto ed assessore allo sport Fabrizio Rossi, il comandante della Polizia Municipale di Grosseto Alessio Pasquini, per il Centro Militare Veterinario il comandante Piero Marchisio e il 1° luogotenente Domenico Diana, per il 4° Stormo (aeronautica) il tenente colonnello Luca Lucetti, il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Cesare Antuofermo, il questore di Grosseto Antonio Mannoni, il comandante dei Carabinieri capitano Filippo Cini, il comandante dei Vigili del Fuoco Pietro Vincenzo Raschillà, da confermare la presenza del Prefetto.



Di seguito le onorificenze ed i nominativi dei premiati:

PALMA DI BRONZO AL MERITO TECNICO

Stefano Chirone (Federazione Italiana Gioco Handball - Pallamano)

Paolo Verrecchia (Federazione Italiana Baseball e Softball - Baseball)



MEDAGLIA ARGENTO AL VALORE TECNICO

Elena Donadelli (Federazione Italiana Sport Rotellistici - Pattinaggio Artistico)

Vanessa Landi (Federazione Italiana Tiro con l'Arco - Tiro con l'arco)



STELLA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A PERSONE

Aldo Farnetani (Federazione Italiana Tennis - Tennis)

Mario Romani (Federazione Italiana Pallavolo Coni - Pallavolo Coni)

Adriano Simonetti (Federazione Italiana Gioco Calcio)



STELLA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A SOCIETA'

A.S.D. Pesca Sportiva Scansanese (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Pesca Sportiva Acque Interne)



STELLA ARGENTO AL MERITO SPORTIVO A SOCIETA'

Circolo Tennis Grosseto (Federazione Italiana Tennis - Tennis)



STELLA ARGENTO AL MERITO SPORTIVO A PERSONE

Rita Gozzi (Unione Nazionale Veterani Sportivi - Pattinaggio Artistico)



STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO A SOCIETA'

Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini (Federazione Italiana Pugilistica - Pugilato)





Premi conferiti dal Coni Provinciale:

CATEGORIE GIOVANILI

Ginevra Landi (Federazione Italiana Tiro con l'arco - Compagnia Maremmana Arcieri ) campionessa italiana cat. allievi tiro con l'arco targa outdoor



COMPAGNIA MAREMMANA ARCIERI (Federazione Italiana Tiro con l'arco) squadra campione d'Italia cat. Juniores maschile di tiro con l'arco Matteo Bilisari - Alessandro Mantovani - Lorenzo Corradi



Giulia Talenti (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - ASD GAO BRINELLA NUOTO PINNATO) medaglia argento campionati mondiali Lignano giugno 2021 di nuoto pinnato 100 mt velocità subacquea monopinna e record italiano di 3^cat. junior e assoluto - medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 monopinna - Campionati Italiani Primaverili di Categoria Lignano 2021 campionessa italiana 50 mt apnea, 100 mt, 200 mt e 400 mt monopinna - Campionati Italiani Primaverili Assoluti e Under 18 Lignano 2021 Campionessa Italiana 100 mt velocità subacquea monopinna - Campionati Italiani Estivi di categoria Lignano 2021 Campionessa Italiana 50 mt apnea, 100 mt, 200 mt, 400 mt monopinna - Campionati Italiani di categoria Agropoli 2020 Campionessa Italiana 3^ cat. mt 100, mt 200 e mt 400 monopinna - Campionati Italiani Estivi di Categoria Lignano 2020 Campionessa Italiana mt 50, mt 100 , mt 200 e mt 400 monopinna - Campionati Italiani Estivi Assoluti e Under 18 Lignano 2020 Campionessa Italiana mt 50 apnea e mt 100 velocità subacquea monopinna



Gabriele Gini (Federazione Italiana Tennis – Beach Tennis Academy Scuola Tennis ASD CT Grosseto) CAMPIONE MONDIALE DI BEACH TENNIS NEL DOPPIO CATEGORIA UNDER 18



Niccolò Gasparri (Federazione Italiana Tennis - Beach Tennis Academy Scuola Tennis ASD CT Grosseto) Campione Mondiale a squadre di beach tennis categoria Under 18



Irene Mariotti (Federazione Italiana Tennis - Beach Tennis Academy Scuola Tennis ASD CT Grosseto) Campione Mondiale a squadre di beach tennis categoria Under 18



Damiano Rosichini (Federazione Italiana Tennis - Beach Tennis Academy Scuola Tennis ASD CT Grosseto) Campione Mondiale a squadre di beach tennis categoria Under 18 - Campione Europeo under 18 nel doppio misto e maschile - n.1 assoluto dei giocatori di Beach Tennis nella categoria di Under e/o Juniores secondo la classifica stilata al 5.11.2021 che riguardano il ranking mondiale



CATEGORIA MASTER

A.S.D. TRACK & FIELD (Federazione Italiana Atletica Leggera - Atletica Leggera) Squadra Campione D’italia Cat. Master Specialità Marcia Maschile e tre titoli di Campione Individuale nei 5 Km - 10 Km e Cross con Joachim Nshimirimana



PREMI ASSOLUTI

A.S.D. GROSSETO HANDBALL (Federazione Italiana Gioco Handball - Beach Handball) - Squadra Campione d’Italia di Beach Handball 2021 maschile e femminile. Componenti squadra maschile: BACCI ALESSIO - BACCI LORENZO - DE FLORIO MATTEO - NARDINI ANDREA - GRECHI DAVIDE - RIZZO DAVIDE - RAIA ANDREA - BRIZZI GIULIO - SCLANO CRISTIANO - DEL GIUDICE FRANCESCO PIO



Componenti squadra femminile: BUCCIANTINI CRISTINA - MACCARI STELLA - SERVALLE SARA - FONTANI LISA - FONTANI SARA - MAZZIERI MARTINA - STEFANELLI IRENE - DE MARCHI ALESSIA - PUGLIESE CARLOTTA - BATTAGLIA MARTINA



A.S.D. ARTISTICA GROSSETO (Federazione Italiana Ginnastica - Ginnastica Artistica) - CAMPIONATI ITALIANI GAF 2020 - RIMINI 4-8 DICEMBRE - CAMPIONESSE ITALIANE INDIVIDUALI: CON GINEVRA BANTI - MIA BICOCCHI - SHION GHIGIOTTI - LINDA DI CLEMENTE - MIRTA FUSCO - LUCREZIA LIPPI - MARISTELLA MARCUCCI - LARA SAGRADINI - SQUADRA CAMPIONE D' ITALIA SERIE D GAF LC3 CON FUSCO MIRTA - VAGAGGINI VALERIA - LIPPI LUCREZIA - BICOCCHI MIA - DI CLEMENTE LINDA - CAT. LB3 CON BANTI - CHIGIOTTI - MORGIANI - SAGRADINI - CAMPIONI ITALIANI INDIVIDUALI: SAMUELE DUCCI - ANDREA FESTELLI - MICHELE SEGRETO - SQUADRA CAMPIONE D' ITALIA SERIE D GAM LA CON SIMONE CALVANO - NICOLA GAROFANI - GHINI FRANCESCO PAOLO - ROMEO FESTELLI - ESPOSITO FRANCESCO - NICCOLO' ROSSATO - MAGGIORA FRANCESCO - ELIA LAZZARI - POGGIARONI THOMAS CAMPIONATI ITALIANI CATEGORIA SILVER 2021 RIMINI 18 - 27 GIUGNO LINDA DI CLEMENTE CAMPIONESSA ITALIANA LC3 GAF - MARISTELLA MARCUCCI CAMPIONESSA ITALIANA LB3 GAF - FRANCESCO MAGGIORA CAMPIONE ITALIANO LC GAM - SQUADRA CAMPIONE D' ITALIA SERIE D LC MATTEO DEL MAZZA - FRANCESCO MAGGIORA - THOMAS POGGIARONI - NICCOLO' ROSSATO



A.S.D. POLISPORTIVA BARBANELLA UNO (Federazione Italiana Ginnastica - Ginnastica Artistica) - CAMPIONATO ITALIANO 2021 SQUADRA CAMPIONE D' ITALIA CATEGORIA SILVER ECCELLENZA



NOMI ATLETE: MARTINA PECCI - ELEONORA ROSSI - MARGHERITA VANELLI - ALESSIA MARCELLI PRIMA CLASSIFICATA CAT. INDIVIDUALE SILVER ECCELLENZA ELEONORA ROSSI



Claudio Facchielli (Federazione Italiana Nuoto - Nuoto Salvamento) CAMPIONATO EUROPEO SPA EUROPEAN LIFESAVING CHAMPIONSHIPS 2021 2° POSTO SPECIALITA' SPRINT SULLA SPIAGGIA - 2° POSTO STAFFETTA 4X90 SPRINT - 2° POSTO STAFFETTA TORPEDO - 2° POSTO STAFFETTA OCEANMAN



PREMIO AL MIGLIORE TECNICO DELL’ANNO

Marco Bardi (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Pesca Subacquea) DIRETTORE TECNICO DELLA SQUADRA NAZIONALE DI PESCA SUBACQUEA 1^ CLASSIFICATA AL CAMPIONATO MONDIALE MASCHILE E 3^ CLASSIFICATA SQUADRA FEMMINILE



PARTECIPAZIONE OLIMPIADI E PARALIMPIADI

Manuel Mazzoni (FIP - Pallacanestro) partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo come arbitro di pallacanestro. Ha arbitrato la finale femminile Stati Uniti / Giappone e la semifinale maschile USA / Australia (NON SARA’ PRESENTE)



Ambra Sabatini (Comitato Italiano Paralimpico - Atletica Leggera) medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo nei 100 metri Categoria T63 e record del mondo (NON SARA’ PRESENTE)

A causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria sarà consentito l'ingresso alla Sala Consiliare ai soli premiati ed in possesso di green pass. Gli eventuali accompagnatori saranno ammessi salvo esaurimento dei posti disponibili e sempre secondo le disposizioni anti Covid.