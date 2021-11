Coppa Toscana Juniores di Bocce ad Arezzo, protagonisti i giovanissimi

Vincono Valeria Zerboni (Scandiccese) e Iris Facchini (Affrico). La prova a squadre va al Circolo Grossetano.



Grosseto: La Coppa Toscana Juniores di Bocce 2021 si avvia alla conclusione e non poteva che fare tappa ad Arezzo, tra due settimane sede dei Campionati Italiani di Raffa Femminili e Maschili cat. B e C.

I giovani bocciofili toscani si sono dunque ritrovati domenica 14 novembre al Bocciodromo Comunale del capoluogo aretino per disputare la nona e penultima prova stagionale della manifestazione più amata dei giovani, che quest'anno ha preso le sembianze di un'anteprima della "gara regina" che il 27 e 28 novembre porterà 456 atleti da tutta Italia a contendersi il titolo. A ospitare la gara, denominata "2° Trofeo della Giostra", è stata la ASD Bocce Arezzo del Presidente Mariano Fabbri, disponibile e preparata come sempre.



E così i giovanissimi Under 15, Under 12 e Under 10 si sono affrontati in una prova con finali a coppie, in cui hanno trionfato le ragazze. A vincere sono state infatti Valeria Zerboni della Scandiccese, reduce da una trasferta in Sardegna in rappresentanza del C.R. Toscana, e Iris Facchini dell'Affrico, recentemente convocata per uno stage col CT della Nazionale Juniores Rosi. Le due hanno battuto in finale Marco Zerboni della Scandiccese e Fulvio Imparato del Circolo Bocciofilo Grossetano. Al terzo posto ecco Matteo Palange dell'Affrico e Samuel Merlini del Grossetano, quarti Pasquale Campestre della Nuova Europa di Montemurlo e Alessio Giaimo di Cortona Bocce.



Nella categoria Under 10 ha vinto Alessandro Zerboni della Scandiccese su Miriam Giocondi di Cortona Bocce, Andrea Giaimo di Cortona Bocce e Giacomo Corsani dell'Affrico.



Nella prova a squadre Under 12 ha vinto il C.B. Grossetano, secondo posto per Cortona Bocce, terzo per l'Affrico di Firenze.



La giornata è stata condotta dai Consiglieri FIB Toscana Simone Mocarelli ed Enza Lombardi con il Delegato di Firenze Stefano Bartoloni. Ha diretto la gara il sig. Maurizio Paperini.



9^ tappa coppa Toscana juniores - 2° Trofeo della Giostra

Finale a coppie Under 12/Under 15

1° class. Zerboni Valeria (Scandiccese) - Facchini Iris (Affrico)

2° class. Zerboni Marco (Scandiccese) - Imparato Fulvio (Grossetano)

3° class. Palange Matteo (Affrico) - Merlini Samuel (Grossetano)

4° class. Campestre Pasquale (Nuova Europa) - Giaimo Alessio (Cortona Bocce)



Under 10

1° class. Zerboni Alessandro (Scandiccese)

2^ class. Giocondi Miriam (Cortona Bocce)

3° class. Giaimo Andrea (Cortona Bocce)

4° class. Corsani Giacomo (Affrico)



Prova a squadre Under 12

1° C.B. Grossetano

2° Cortona Bocce

3° Affrico