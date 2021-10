Calcio giovanile, gradita visita del centro Federale all'Invictasauro

Grosseto: L'Invictasauro, nei giorni scorsi ha ricevuto la visita dello staff tecnico dell'Area di Sviluppo Territoriale della Figc Toscana, nelle persone del responsabile tecnico Chistian Morgia, della psicologia dello sport Marika Di Benedetto e dei tecnici Fabrizio Ricci e Matteo Pratesi.

La visita nasce dal fatto che la società del presidente Paolo Brogelli è una Scuola calcio Elite e perché la stessa ha sposato il progetto dell'Area di Sviluppo Territoriale. "L'incontro è stato molto interessante, - dice l'Invictasauro - i ragazzi del 2010 si sono mostrati interessati alla seduta di allenamento, dimostrando educazione, volontà di apprendere e sicurezza nelle scelte fatte in occasione delle esercitazioni proposte dalla Figc".

"Il confronto tra Morgia, responsabile tecnico della Figc e Maurizio Bruni che ha lo stesso ruolo nella Scuola Élite della Asd Invictasauro, è stato proficuo e pieno di spunti volti a migliorare e far crescere i ragazzi. Bruni e il presidente Brogelli, sono rimasti molto soddisfatti delle parole di Morgia, che ha fatto i complimenti per il lavoro tecnico svolto, e perché a detta dello stesso, il clima respirato in campo è stato sereno e stimolante alla crescita", termina la nota.