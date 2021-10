La Pallacanestro Grosseto torna finalmente sul parquet

Grosseto: La Promozione esordirà sabato 30 ottobre alle 20.30 sul campo di Publinfo Firenze Basket nella prima giornata del Girone A.

Avversarie dei grossetani in questo girone saranno Libero Basket Siena, Scandicci Basket, Basket 2000 Arcidosso, Sporkenz Colle, Basket Impruneta, CUS Siena, Asinalonga Basket, US Affrico.

Queste le parole di Coach Ceccarelli “Arriviamo all'esordio dopo due mesi di lavoro, qualche acciacco ma è normale dopo lo stop. La nostra squadra è volutamente molto giovane, con i pregi ed i difetti delle squadre con dentro tanti ragazzi ma sicuramente con l'entusiasmo di chi vuol fare in questa stagione esperienza e crescita personale. Sarà un campionato impegnativo ma stimolante, in cui la voglia di fare bene farà la differenza.”



Domenica 31 ottobre alle 9.30 i 2008 dell'Under 14 Elite esordiranno invece sul campo di Pediatrica US Livorno in un un campionato importante, di livello molto alto affrontando nella prima fase Argentario, Pistoia Basket 2000, Valdicornia Basket, Pall. 2000 Prato, GMV Basket, Clas Renault Don Bosco.



Lunedì invece sarà la volta dell’Under 19 Gold che, alle 21, esordirà in campionato tra le mura amiche del Palazzetto di via Austria affrontando Bellaria Cappuccini. Gli Under 19 Gold nelle prossime giornate affronteranno Spezia Basket Club, Etrusca Basket, GMV Basket, Pall.Agliana, Montecatini Terme Basketball e BSKT Club Lucca. Un girone impegnativo che porterà i cestisti maremmani a giocare fino alla Liguria.