Inizia alla grande la stagione agonistica per la formazione femminile di C5, dell’Atlante

Grosseto: Dopo oltre un anno di assenza causa pandemia, le ragazze della formazione femminile dell’Atlante Grosseto-Elettromeccanica Moderna, affidate quest’anno alle cure del tecnico esordiente Riccardo Cipriani, dopo un periodo di preparazione, hanno iniziato alla grande la stagione agonistica 2021/2022, con una roboante vittoria nel secondo turno di Coppa Toscana, superando al Palabombonera il Palazzi-Monteverdi per 10-0.

Le atlete del responsabile Gianluca Piola, sono state inserite in un girone a tre squadre, che vede oltre al Palazzi-Monteverdi, la formazione labronica della Soccer Livorno del presidente fondatore Igor Protti. Nella prima partita, le Livornesi avevano avuto la meglio sul Palazzi-Monteverdi e per le grossetane, alla prima gara della stagione, serviva un successo per cercare di andare venerdì prossimo a Livorno per cercare di ottenere un successo per passare il turno.

E Veniamo alla partita: dopo i primi attimi di studio, le ragazze di mister Cipriani prendono in mano il pallino del gioco segnando in continuazione non dando scampo alla formazione ospite concludendo il primo tempo con un netto 7-0. Il mister però nella ripresa molto sportivamente, ha pensato di utilizzare il resto della gara per migliorare gli automatismi piuttosto che continuare ad infierire con un risultato che non sarebbe servito altro che ad umiliare le sportive ragazze amaranto di Cecina, allenate da mister Massimo Caracini, con la partita che terminava con la vittoria delle atlete del “patron” Gianni Lamioni per 10-0. Da segnalare la tripletta dell’esordiente Giulia Falcinelli ed il rientro fra i pali dopo alcuni anni di assenza di Natasha Sarro.

Fra le biancorosse alcune assenze, infatti soltanto 8 ragazze dell’Atlante Grosseto Elettromeccanica Moderna erano presenti in lista di gioco. Queste le formazioni:

Atlante Grosseto Elettromeccanica Moderna: Natasha Sarro, Michela Proietti, Sara Gobbi, Anna Abate, Giulia Falcinelli, Simona Zorzi, Federica Marchettini, Anna Baila Longo. Allenatore: Riccardo Cipriani.

Palazzi Monteverdi: Sara Saulli, Rachele Gaglio, Virzhyliya Katsaveyka, Martina Pagano, Denisa Alessandra Ursescu, Marina Schiavo. Allenatore Massimo Caracini.

Reti: Sara Gobbi, Anna Abate (2), Giulia Falcinelli (3), Simona Zorzi, Federica Marchettini, Anna Baila Longo (3).

Prossimo impegno delle grossetane sarà per Venerdì 15 Ottobre all’Arena Astra di Livorno dove si giocheranno lo spareggio per la qualificazione alla final-four di coppa Toscana, contro le esperte labroniche della Soccer Livorno.