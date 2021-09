Atletica Follonica: Alessandro Valvani e Derartu Abbott campioni regionali

Follonica: Ancora grandi soddisfazioni per l’Atletica Follonica ai Campionati Toscani riservati alla categoria Cadetti e Cadette, svoltisi a Campi Bisenzio il 18 e 19 settembre. Durante la prima giornata di gare arriva il primo titolo regionale dal mezzofondo ad opera di Alessandro Valvani che gestisce con facilità i 1000 m e li termina con il crono di 2’42”34. Ora per lui fari puntati verso i Campionati Italiani Cadetti a Parma il 2/3 ottobre dove correrà con i migliori.

Nella stessa gara si conferma Bahru Abbott, classe 2007, in 3’09”64 e grande progresso per Tommaso Zanaboni che toglie 19” dal pb portandolo a 3’21”75. Negli 80 m ben tre atlete follonichesi in finale, con Derartu Abbott quarta in 10”53, Bianca Ferraro quinta in 10”79 e Elisa Mastrocola sesta in 10”87. Bel personal best anche per Eva Stefanelli in 11”37.

Nella seconda giornata è la bravissima Derartu Abbott che si laurea Campionessa Toscana nei 300 m in 42”85. Sale sul terzo gradino del podio Bianca Ferraro, in grande crescita, con 43”69. Brave anche Eva Stefanelli (48”37) e Giulia Piazzi (53”91).

Ancora notizie positive da Torino: la mezzofondista follonichese Ilaria Piazzi arriva terza sia nei 1500 m che negli 800 m e prima con la staffetta 4 X 400 m alla finale nazionale A Bronzo dei Campionati di società Assoluti con l’Atletica Cascina.