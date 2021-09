Rally, si scaldano i motori per il 45° Trofeo Maremma

La grande corsa torna al passato. Saranno 9 prove speciali per complessivi 62 km.

Partenza e arrivo al Palagolfo, dove si svogeranno verifiche tecniche e parco assistenza.



di Gianni Mancini



Follonica: Svelata la 45° edizione del Rally “Trofeo Maremma”, fiore all'occhiello del rallysmo maremmano in programma nei giorni 23 e 24 ottobre.

A meno di un mese dal via già sale l'attesa per una gara seguita da tutto il mondo e gli organizzatori pregustano il successo per questa nuova edizione densa di novità con la conferma del ritorno al passato per quanto concerne il tracciato e per le manifestazioni collaterali, quali il 6° Rally storico e la quarta edizione del Trofeo Maremma All Star.

C'è grande entusiasmo per un evento che a piccoli passi torna a riprendersi quello che è stato il suo passato storico.

L'entusiasmo è palpabile tra piloti, navigatori, dirigenti.

Sono 9 le prove speciali, per complessi km. 62,91, su un tracciato che nel complesso ne misura di km. 250,95.

Nel dettaglio saranno tre le prove speciali da ripetersi in un tracciato disegnato ovviamente pensando alla lunga tradizione del rally del quale, anche a distanza di anni, in molti si ricordano le sue strade tanto tecniche quanto veloci e insidiose ma anche riescano a farsi innamorare appena si affrontano con un volante da corsa.

La grande novità dell'edizione 2021 è il ritorno della gara, dopo un anno di pausa dovuta all'emergenza sanitaria, al Palagolfo che ospiterà partenza e arrivo, oltre ad ospitare le verifiche ante e pre gara anche il parco assistenza.

Anche per quest'anno il main sponsor della competizione sarà Eni Rewind, la società ambientale di Eni che opera secondo i principi dell'economia circolare per valorizzare i terreni industriali, le acque e i rifiuti attraverso progetti di bonifica e di recupero efficienti e sostenibili.