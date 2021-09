Beach Bocce. Le finali di Grosseto incoronano i marchigiani Mattiacci e Del Gatto

Terzo posto per i padroni di casa Domenico e Mirko Aurilio

Marina di Grosseto: Sono Andrea Mattiacci e Luciano Del Gatto i Campioni Italiani Beach Bocce 2021. La coppia marchigiana ha conquistato il titolo nazionale domenica 12 settembre alla fase finale di Marina di Grosseto organizzata da Federazione Italiana Bocce. Sulla costa maremmana, in una due giorni di gare intensa e partecipata, si sono sfidate ben 21 coppie giunte da tutta Italia, qualificatesi attraverso le fasi regionali. Le regioni rappresentate sono state la Toscana, l’Emilia Romagna, il Veneto, l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Lombardia e le Marche, a testimonianza di quanto la specialità Beach stia prendendo piede su tutto il territorio nazionale.

Dopo San Benedetto del Tronto 2019 e Cattolica 2020, l’edizione “Marina di Grosseto 2021” ha confermato il successo del Beach Bocce Tour Federale, con numeri sempre più in crescita. Gli stabilimenti balneari coinvolti nell’organizzazione delle tappe sono sempre di più, al pari dei partecipanti alla manifestazione: donne e uomini, più o meno giovani, già pratici delle bocce o neofiti. Federazione Italiana Bocce ha assegnato l’organizzazione della fase finale di quest’anno al Comitato Toscana, che a sua volta ha scelto Grosseto, laddove la delegazione provinciale è vivace, la società del territorio (il Circolo Bocciofilo Grossetano) è molto attiva e propositiva, e l’amministrazione comunale sempre pronta a supportarne le iniziative. Decisiva è stata anche la risposta dei giocatori e degli stabilimenti nel 2020 con un alto numero di partecipanti alle fasi regionali.

Se il supporto del Comune si è ampliato e confermato, la novità è stata nella collaborazione del 4° Stormo dell’Aeronautica Militare: proprio nel suo stabilimento balneare si sono disputate le finali. Federbocce Toscana e Circolo Bocciofilo Grossetano hanno così potuto organizzare al meglio la manifestazione. A collaborare sono stati gli studenti dell’Istituto Superiore Fossombroni, con cui Federbocce ha stipulato una convenzione; ragazze e ragazzi, a conclusione del percorso formativo dello scorso anno scolastico, hanno così potuto svolgere pratica sul campo nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Alla manifestazione sono stati presenti anche i giovanissimi Under 12 della scuola bocce preagonistica del Circolo Bocciofilo Grossetano, che ha portato anche una rappresentanza dei proprio bocciofili paralimpici.

Manifestazione, diretta dal sig. Massimo Serafini, è cominciata sabato con le eliminatorie, da cui sono uscite le otto coppie partecipanti ai quarti di finale e successivamente le quattro semifinaliste. Subito c’è stata qualche sorpresa, con l’eliminazione del campione uscente Salvatore D’Aulerio, in coppia con Gianni Bozzino, e del vicecampione 2020 Luca Ricchi col suo compagno Pietro Temporali. Di fronte a un folto e appassionato pubblico le gare sono state tirare e di alti contenuti tecnici.

Domenica mattina le semifinali hanno visto i marchigiani Andrea Mattiacci e Luciano Del Gatto prevalere sui veneti Renzo Mazzuccato e Nevio Frasarin, mentre gli abruzzesi Fernando Volgarino e Orlando Mario Rocco hanno eliminato la coppia grossetana composta dai beniamini di casa Domenico e Mirko Aurilio. L’ultimo atto ha incoronato Mattiacci e Del Gatto, alla prima partecipazione, autentici outsider che però hanno disputato un percorso senza macchia, con ottime giocate raccogliendo il consenso di tutti.

Le premiazioni sono state effettuate dal Presidente di Federazione Italiana Bocce Marco Giunio De Sanctis, dal Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dal Comandante del 4° Stormo dell’Aeronautica Militare Eros Zaniboni, dall’Assessore allo Sport del Comune di Grosseto Fabrizio Rossi, dal Presidente del Comitato Regionale FIB Giancarlo Gosti, dal Coordinatore Nazionale Beach Bocce Gregorio Gregori, dalla delegata FIB Grosseto Rachele Maggio, dalla delegata CONI Grosseto Elisabetta Teodosio, dal Vicepresidente del Circolo Bocciofilo Grossetano Giuseppe Saviola.

“Il Beach Bocce è una specialità su cui la FIB ha puntato sin dall’inizio della mia esperienza alla guida della Federazione – ha affermato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis, presente alle finali a Marina di Grosseto – Il Beach Bocce, al pari della Petanque, è una specialità facilmente praticabile, che non necessita di particolari investimenti”.

“Il Beach Bocce è una specialità presente nel nuovo Statuto della Federazione Italiana Bocce, che sarà sottoposto alla votazione delle società bocciofile nel corso dell’Assemblea Straordinaria del 18 settembre – ha ricordato De Sanctis – Il prossimo passo sarà quello di creare un circuito internazionale di questa specialità e credo sia importante mettere in rete le discipline sportive da spiaggia per una crescita generale della pratica agonistica dello sport in riva al mare”.

Il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’Assessore allo Sport Fabrizio Rossi dichiarano: “L'Amministrazione comunale da sempre sostiene e supporta le iniziative di grande sport e siamo orgogliosi che Marina di Grosseto sia stata scelta per il Beach Bocce tour di quest'anno dalla Federazione Italiana Bocce. Il nostro territorio accoglie sempre con grande entusiasmo tutte le manifestazioni che arricchiscono ed esaltano le nostre realtà locali economiche, sociali e sportive”.

Il Comandante del 4° Stormo Eros Zaniboni commenta: “Sono estremamente soddisfatto che il 4° Stormo dell'Aeronautica Militare abbia potuto dare il proprio contributo per rendere possibile lo svolgimento della manifestazione a Marina di Grosseto. Mettere a disposizione le nostre strutture e le nostre capacità, per i cittadini e, in questo caso, per lo sport è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione soprattutto perché lo sport racchiude un insieme di valori che, come militari, condividiamo e seguiamo quotidianamente”.