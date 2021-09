Concluse le regate classiche di Imperia: Kerkira seconda con a bordo il velista grossetano Luca Vitale sul podio

Grosseto: La Grande Parata del mattino di Domenica e le premiazioni del pomeriggio sono stati gli ultimi atti della XXII edizione delle Vele d’Epoca di Imperia, conclusasi con un successo di pubblico e mediatico superiore alle attese.

Kerkira seconda con i colori del Club Nautico Versilia, con equipaggio di 6 persone di cui alcune del Club Nautico Versilia, tra i quali era presente il Velista Grossetano Luca Vitale portacolori dello YACHT CLUB ISOLE DI TOSCANA ha ottenuto il secondo posto alle spalle dei francesi di Sagittarius.



Le regate sono state due: una il venerdì con vento molto forte fino a 20 nodi, dove con fiocco olimpico kerkira seconda si è comportata benissimo, e alla fine si è classificata secondo per meno di 4 secondi dal primo; la regata di sabato con poco vento, con rinforzi fino ad 11 nodi circa, e fine regata con bolina e pochissimo vento e chiusura con un buon terzo posto.



L'ultimo giorno dopo la bellissima parata delle imbarcazioni, che ha lasciato senza respiro i partecipanti ed il pubblico che hanno visto ammirare queste signore del mare, alla fine di una lunga attesa, il vento non ha consentito di dare inizio all'ultima prova nonostante il comitato di regata abbia atteso fino alle 14.00.



Kerkira seconda chiude quindi sul podio con un ottimo secondo posto in classifica Classici1.



Kerkira seconda, è una imbarcazione storica costruita su commissione di Marina Spaccarelli Bulgari nel 1968.

Arrivò seconda alla One Ton Cup del 1968 al comando dell'Ammiraglio Straulino olimpionico e campione di vela.

Dal 1994 appartenne al conte Minutoli e le fu cambiato il nome in ARDI.

Alla sua morte nel 2012 fu donata al suo club d appartenenza: il Club Nautico Versilia .

Nel 2017 ha vinto la coppa del Rey a Mahon dopo 500 miglia di navigazione.

Dal 2019 l'armatore è il medico pisano Poli G.Luca del CNV che la aveva condotta nel circuito Panerai fino alla vittoria della Copa del Rey 2017.

Dal 2019 ha ripreso il nome originale di Kerkira seconda.

Costruita in fasciame di mogano nei cantieri Abeking e Rasmussen (Brema Germania) su progetto di Sparkman e Stephens, ha una Lunghezza di m 11,03, solo m 8,00 al galleggiamento è larga m 3,15 con un Pescaggio di m 1,85, dislocamento 6,5 tons.



I componenti di Kerkira seconda ad Imperia sono: Poli Gian Luca, Giovannini Franco, Vitale Luca, Lazzerini Paolo, Fogli Massimo, Pierattini Francesco.