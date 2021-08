Beach Bocce. Al Bagno Bertini trionfano Domenico e Mirko Aurilio

Marina di Grosseto: Quinta tappa di Beach Bocce a Marina di Grosseto e quinta coppia qualificata alle finali nazionali, ormai sempre più vicine, dell’11-12 settembre. A spuntarla allo storico Bagno Bertini è stata la coppia formata da Domenico Aurilio, giocatore del Circolo Bocciofilo Grossetano, e dal figlio Mirko, neofita del gioco che si è voluto mettere alla prova nel gioco.

A differenza delle prove precedenti, laddove i giocatori da spiaggia l’avevano fatta da padroni, stavolta sono arrivate in finale due coppie composte da bocciofili. Gli Aurilio infatti hanno sconfitto all’ultimo atto la coppia formata da Roberto Sabatini di Roccastrada e Fosco Turin di Grosseto, esperto giocatore.

Si tratta della seconda coppia padre-figlio qualificata in Toscana, dopo quella composta dai De Duonni, trionfatrice al Medusa di Principina. Sui campi allestiti al Bagno Bertini di Marina di Grosseto, sotto gli occhi della giovane delegata Federbocce Rachele Maggio e del partecipe ed entusisata Presidente del Circolo Bocciofilo Grossetano Pasquale De Filippo, i giocatori si sono dati battaglia fino a incoronare la coppia vincitrice, premiata dal titolare del Bagno Bertini, Marco Bertini. Mentre anche nel resto d’Italia le coppie si stanno qualificando alle finali previste a Marina di Grosseto il secondo weekend di settembre, in Toscana resta un’ultima prova in calendario: il 27 agosto al Bagno dell’Aeronautica Militare, sempre a Marina di Grosseto.