Beach Bocce, le prime due tappe di Grosseto vanno a Francardi-Merendelli e Monfreda-Zanni

In campo anche tanti giovani. Il Tour prosegue fino a fine agosto

Marina di Grosseto: Primi due giorni di gioco e primi vincitori di Beach Bocce. Le tappe 1 e 2 del Beach Bocce Tour 2021 a Marina di Grosseto organizzate da Federbocce Toscana e Circolo Bocciofilo Grossetano hanno decretato due coppie finaliste: sono Gabriele Francardi e Valerio Merendelli, primi al Bagno Moby Dick, e Anna Monfreda e Alfredo Zanni, vincitori al Pineta Beach. L’esordio al Moby Dick ha visto in campo 12 coppie, alcune composte da bagnanti, altre da bocciofili esperti, altre ancora da ragazzi e paralimpici, a testimonianza di quanto le Bocce, e la specialità Beach in particolare, appassionino tutti.

Francardi di Montepescali e Merendelli di Sansepolcro, giocatori di bocce, hanno prevalso al termine di una bella finale su Fabio Bargelli di Braccagni e Stefano Michelotti, grossetano trapiantato a Firenze, appassionati da spiaggia che da tempo giocano. Terzo posto per il giovanissimo esordiente Andres Gabbrielli Pinzuti in coppia con Claudio Costagli di San Casciano Val di Pesa, quarto per Silvano Rossi di Monte San Savino, finalista nazionale l’anno scorso a Cattolica, e Giordano Giannini di Arezzo. La gara era valida anche come Campionato Regionale OPEN: Francardi e Merendelli sono dunque i detentori 2021 del titolo. Rossi e Giannini ci hanno riprovato anche al Pineta Beach, cedendo al termine di una tiratissima finale contro Anna Monfreda e Alfredo Zanni, due grossetani che sono da quest’anno si sono avvicinati allo sport Bocce.

La tappa del Pineta Beach ha visto un alto livello tecnico, con partite combattutissime (ben 3 quelle terminate 13-12, oltre a uno spareggio ai pallini), arbitri impegnatissimi nella misurazione dei punti, e pubblico col fiato sospeso. Entrambe le coppie sono qualificate per le finali nazionali, in programma a Marina di Grosseto l’11-12 settembre dove arriveranno i vincitori delle prove da tutta Italia.

In entrambe le occasioni grande spazio è stato dato a giovani e giovanissimi. Al Moby Dick Under 15 e Under 12 si sono sfidati nella gara Juniores diretta dal Componente Commissione Giovanile Nazionale Federbocce Simone Mocarelli, hanno vinto Samuel Merlini e Davide Circu, secondo posto per Bianca David e Michael Montemaggi, terzo per Andres Gabbrielli Pinzuti e Simone Colitta. Al Pineta invece quattro coppie si sono affrontate nella gara in cui hanno prevalso i tredicenni Simone Guidoni e Giulio Michelotti sui coetanei Giorgio Conti e Sara Lenzini, di fronte a un gran pubblico di genitori, nonni e amichetti.

Le premiazioni sono state effettuate dal Presidente Federbocce Toscana Giancarlo Gosti, dal Presidente del Circolo Bocciofilo Grossetano Pasquale De Filippo, dal referente Nazionale Beach Bocce Gregorio Gregori, dalla delegata Federbocce Grosseto Rachele Maggio, oltre che dai titolari degli stabilimenti, Simone Guerrini del Moby Dick e Filippo Friani del Pineta Beach, che hanno ospitato la manifestazione.

Beach Bocce 2021 a Grosseto prosegue il 17 al Bagno Nettuno di Marina, il 20 al Bagno Medusa di Principina, il 24 al Bagno Bertini e il 27 al Bagno dell’Aeronautica Militare.