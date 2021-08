Al via le gare di Beach Bocce a Marina, a settembre le finali nazionali

La manifestazione organizzata da Federbocce Toscana e C.B. Grossetano con Comune e 4° Stormo Aeronautica Militare

Marina di Grosseto: Torna alla grande sulle spiagge di Grosseto Beach Bocce, la manifestazione sportiva dedicata alla specialità estiva delle Bocce.

L’ottimo riscontro ottenuto nel 2020, quando furono ospitate 4 partecipatissime tappe, ha spinto Federazione Italiana Bocce Toscana e il Circolo Bocciofilo Grossetano a candidare Marina di Grosseto e Principina a organizzarne altre 6, oltre alle finali nazionali. Il supporto ottenuto dal Comune di Grosseto, grande sostenitore dell’iniziativa, e dal 4° Stormo dell’Aeronautica Militare, sono risultati decisivi per l’assegnazione della manifestazione al capoluogo.

Beach Bocce 2021 è stato presentato il 9 agosto presso il Bagno Moby Dick di Marina di Grosseto, sede della prima tappa, valida anche come Campionato Regionale Juniores e Open, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Grosseto Fabrizio Rossi, e di una rappresentanza del 4° Stormo dell’Aeronautica Militare.

“Le Bocce sulla spiaggia sono ormai una specialità di rilievo, che vede un numero sempre maggiore di partecipanti capillarmente diffusi in tutta Italia – dichiara il Presidente di Federbocce Toscana Giancarlo Gosti – e siamo fieri di quanto il territorio, istituzioni e giocatori, sostenga l’iniziativa”.

Il referente nazionale Federbocce per la specialità Beach Gregorio Gregori aggiunge: “Dopo il successo delle edizioni 2019 e 2020, le cui finali si sono disputate sulla costa adriatica, quest’anno abbiamo scelto il Tirreno e Grosseto in particolare, che ci ha convinto per il sostegno delle istituzioni locali, le strutture ricettive, l’entusiasmo dei partecipanti e la capacità organizzativa del Comitato Regionale Toscana e del Circolo Bocciofilo Grossetano”. Federazione Italiana Bocce crede molto nella specialità Beach, prossima a essere inserita nello statuto federale come disciplina ufficiale, ed eccezionale strumento promozionale, capace di divertire, unire e far giocare tutti.

Il Presidente del Circolo Bocciofilo Grossetano Pasquale De Filippo dichiara: “Da un anno la nostra società è un CAB ovvero un centro di eccellenza riconosciuto dalla Federazione: pratichiamo attività senior in tutte le categorie regionali, abbiamo una squadra paralimpica, DIR e Boccia, una giovanile e una femminile, siamo un Centro CONI e collaboriamo con le scuole del territorio. Beach Bocce è un altro fiore all’occhiello, il nostro corpo sociale ha risposto ancora una volta presente consentendo di organizzare diverse tappe”. Sono 6 le gare previste: il 9 il tour ha preso il via dal Bagno Moby Dick, per proseguire il 10 al Bagno Pineta Beach, poi il 17 al Bagno Nettuno, il 20 al Bagno Stella di Principina e il 24 al Bagno Bertini.

L’ultima tappa sarà il 27 al Bagno dell’Aeronautica Militare. “Come Amministrazione – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi – puntiamo molto sulla promozione dello sport in tutte le sue forme. Ancora una volta siamo pronti a ospitare un grande evento che oltre ad attirare gli appassionati di Beach Bocce contribuirà a far conoscere il nostro territorio. Il nostro sostegno come Comune non poteva mancare e ringraziamo gli organizzatori e tutti coloro che hanno sostenuto questa importante iniziativa”. A fare gli onori di casa è stato il titolare del Bagno Moby Dick Simone Guerrini. A seguire si è dato il via alle gare, sia per la categoria Juniores che per quella Open, tra bocciate entusiasmanti e qualche giocata fuori misura per l’antipasto di una manifestazione che si chiuderà l’11-12 settembre con le finali nazionali, che prevedono 24 coppie da tutta Italia e ricchi premi in palio.