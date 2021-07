Calcio: US Grosseto dall’Ascoli arriva in prestito il terzino Semeraro

Scuola Roma, arriva dall’Ascoli il difensore Francesco Semeraro, che ha firmato ieri e che rinforzerà la fascia sinistra di mister Magrini.

Grosseto: Terzino sinistro cresciuto nelle giovanili della Roma, classe 2001, arriva in prestito fino a fine stagione dall’Ascoli. Lo scorso anno per lui 22 presenze nel girone C di Lega Pro con la maglia della Cavese.

“Stiamo lavorando per portare avanti il nostro progetto – spiega il direttore sportivo Stefano Giammarioli – legato alla valorizzazione dei giovani. Ci stiamo sentendo quotidianamente con tante società di serie A e serie B di tutta Italia, e non solo della Toscana, proprio per avere un quadro più ampio possibile dei migliori giovani da portare a Grosseto. Questo ci permette di allargare la scelta e avere più variabili per la costruzione della squadra, anche perché i giocatori a Grosseto vengono volentieri e questo è un chiaro sintomo del lavoro fatto fin qua da questa società”.

Foto di Noemy Lettieri - Us Grosseto 1912