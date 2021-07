Hockey serie A1, varato il calendario. Si inizia il 2 ottobre

Trasferta a Trissino per l'Edilfox

Grosseto: Sarà un inizio di stagione terribile per il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox nel campionato di serie A1 2021-2022.

L'ufficio gare della Firs, che ha diramato il calendario della prossima stagione, ha proposto ai ragazzi di Federico Paghi subito due incontri di fuoco. Il Grosseto ospiterà sabato 2 ottobre il Trissino, terza forza della regular season passata, mentre il 9 ottobre andrà a far visita al Wasken Lodi campione d’Italia.

Il derby maremmano d'andata andrà in scena al Capannino sabato 27 novembre, al rientro dal mese di sosta per gli Europei seniores, quello di ritorno si giocherà il 29 febbraio in via Mercurio. Saavedra e compagni sulla loro strada troveranno anche le neopromosse Engas Vercelli (andata in Piemonte il 4 dicembre) e Hp Matera (salirà in Maremma il 30 ottobre).

Previsti tre turni infrasettimanali, che potrebbero aumentare con i posticipi televisivi. I ragazzi del presidente Stefano Osti, undicesimi classificati nella stagione del ritorno nella massima sera, giocheranno in via Mercurio il sabato alle 20,45. Trissino, Correggio e Bassano disputeranno i loro match casalinghi la domenica alle 18; il Matera il sabato alle 19.