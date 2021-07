Ottima riuscita della 1^ festa di Campagna organizzata dell'Associazione Libera Caccia

Oltre 80 i partecipanti. Donati 700 euro all’associazione La Farfalla.

di Franco Ferretti

Grosseto: Si è svolta, nello splendido scenario della campagna maremmana, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio la 1^ Festa di Campagna organizzata dalla sezione grossetana dell'Associazione Libera Caccia.

Nella due giorni che si è tenuta in località Poggio del Lupo nei pressi di Rispescia in provincia di Grosseto, nell'area addestramento cani Libera Caccia condotta dalla famiglia Montini, ha visto impegnati nelle gare predisposte dagli organizzatori oltre 80 partecipanti con i propri cani da caccia e da gara.

Molto buona è stata anche la partecipazione femminile all'evento. L'intento, dicono gli organizzatori, è stato quello di stare assieme immersi nella natura e allo stesso tempo fare solidarietà e beneficenza raccogliendo fondi a favore dell'associazione La Farfalla di Grosseto.

Infatti, al termine della manifestazione, alla quale hanno presenziato il sindaco di Grosseto Antofrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori Fabrizio Rossi e Fausto Turbanti, sono stati raccolti e donati 700 euro a favore dell’associazione per le cure palliative. Le prove effettuate che consistevano in prove di verifica cinotecnica su pernice senza sparo per cani e ferma hanno visto i seguenti risultati.

Categoria continentali – garisti: 1° classificato Zucconi con il cane Hebert; secondo, Bardelli con Agata; terzo, Bruni con Oro; quarto, Zucconi con Cristal.

Categoria cacciatori – continentali: 1° Bernardini con Rambo, a seguire, Paponi con Hiero; Masserizzi con Giampiero; Carducci con Juri; Masserizzi con Scilla.

Categoria inglesi – garisti: 1° Busonero con Self; a seguire, Marini con Dea; Rosi con Luis; Busonero con Travel.

Categoria inglesi – cacciatori: 1° Bastiani con Pedro; a seguire, Montechiari con Bora; Arzilli con Mata, Rossi con Lilly; Balbo con Tom.

Categoria cerca: 1° Tei con Maya; a seguire, Caruso con Missx; Riccetti con Eleonora; Caruso con Ares; Fontanarosa con Ares; Picci con Zoe.

Le gare si sono svolte con la presenza dei giudici A.n.l.c. Jonny Bizzarri e Roberta Cinagli, il giudice apprendista Filippo Magini e del giudice nazionale e delegato regionale per la Toscana, Daniele Mazzuoli. Nel corso della manifestazione, il giudice Mirko Manconi, dopo aver effettuato i necessari affiancamenti e ottenuto l’idoneità, ha acquisito la nomina di giudice Regionale.

Presenti alla due giorni, il delegato Nazionale Luigi Parsi, il presidente Nazionale Paolo Sparvoli e il presidente provinciale Alessandro Caccio.Presenti anche gli istruttori cinofili dello Csen con i propri cani del centro cinofilo Aridog di Batignano. Un ringraziamento per tutta l’organizzazione va a Giussano Valentiniano e tutti i partecipanti alla prova di beneficenza.