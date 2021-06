Calcio Settore giovanile: Primavera e Under17 contro il Pontedera. Under15 e Under16 contro la Lazio

Trasferte a Pontedera sia per la Primavera3 che per gli Under 17 del Grifone.

Grosseto: I giovani biancorossi si preparano per l’ultima di campionato contro la penultima del girone forte di due successi da applausi, ottenuti con un totale di otto reti segnate, tanta grinta e ancora progressi sotto l’aspetto del gioco e dell’affiatamento. I pronostici sono dalla parte dei biancorossi, ma vietato abbassare la guardia e la concentrazione in una sfida che sigillerà un’annata certamente difficile, ma anche di crescita generale. Arbitrerà Fiorillo di Lucca assieme a Napolano e Arena di Empoli.



Stesso avversario per gli Under17 di mister Consonni, attualmente terzi, che si preparano al duello con la capolista del gruppo 5. Gara sulla carta quasi ad armi pari, in una classifica cortissima e con le prime quattro concentrate in quattro punti.



Altri test match per le altre squadre giovanili unioniste. Trasferta al centro sportivo Prato Lauro Green Club a Roma per gli Under 16 e gli Under 15 contro i coetanei della Lazio. In campo anche gli Under 14, al centro sportivo di Roselle, per l’amichevole contro l’Arezzo.



Primavera3:

Il programma della 17a giornata (8a di ritorno) del girone D: Carrarese-Arezzo; Livorno-Pistoiese; Lucchese-Viterbese; Pontedera-Grosseto. Riposa Olbia. La classifica del girone D: Arezzo 38 punti; Livorno 33; Grosseto 22; Lucchese 18; Viterbese 16; Olbia 15; Carrarese 14; Pontedera 12; Pistoiese 7.



Under 17:

Il programma della 7a giornata (2a di ritorno) del gruppo 5: Carrarese-Lucchese; Livorno-Pistoiese; Pontedera-Grosseto.

La classifica del gruppo 5: Pontedera 11 punti; Pistoiese* 10; Grosseto 9; Livorno 8; Carrarese* 6; Lucchese 2 (* = una gara da recuperare).



Il programma:

Primavera 3: Pontedera-Us Grosseto, sabato h 15

Under 17: Pontedera-Us Grosseto, domenica h 12

Under 16: Lazio-Us Grosseto, domenica h 16

Under 15: Lazio-Us Grosseto, domenica h 13,30

Under 14: Us Grosseto-Arezzo, domenica h 11.