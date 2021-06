Pugilato: Jaya Diligenti della Fight Gym grosseto grande successo al Trofeo delle Alpi dopo lâ€™exploit al Torneo Nazionale WBL

Pugilato: Jaya Diligenti della Fight Gym grosseto grande successo al Trofeo delle Alpi dopo l’exploit al Torneo Nazionale WBL

La palestra di pugilato dello stadio del baseball è una fucina incessante di talenti del pugilato sia in campo maschile che femminile.

Grosseto: I pugili presentati dal maestro Raffaele D’Amico coadiuvato da Emanuela Pantani, Giulio Bovicelli e Vincenzo Botti anche in questo periodo oscurato dalla pandemia riscuotono successi in tutti i ring d’Italia.

Il prossimo venti giugno la pugile ventunenne Jaya Diligenti, bella ragazza in sessanta kg. di peso, affronterà nel Friuli Venezia Giulia l’imbattuta veneta Gloria Malatino in un incontro valido per il Trofeo delle Alpi, dopo aver pareggiato nell’aprile scorso a Torino con la ligure Silvia Nocentini.

Il Trofeo se lo aggiudicherà chi avrà riportato più vittorie nel corso delle tappe che si effettueranno nelle varie regioni del centronord. Nel frattempo questa ragazza dotata di una potenza inusuale per una femmina a cui riesce ad unire notevoli doti tecniche ha partecipato al Torneo nazionale WBL svoltosi a Pompei dal sette al nove maggio dove ha primeggiato in due dei tre combattimenti effettuati.

Nel primo, vinto prima del limite all’inizio della terza ripresa ha superato l’emiliana Elena Gelsi, nel secondo ha prevalso ai punti sulla ostica e ben più esperta laziale Federica Zanellato per cedere nel terzo giorno all’atleta lombarda Francesca Gugino. Il Presidente Amedeo Raffi ringrazia tutti i ragazzi e ragazze della Fight Gym Grosseto per le emozioni che gli concedono e tutto lo staff tecnico il cui valore ormai è riconosciuto sia in ambito nazionale che internazionale.