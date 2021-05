Dopo un lungo stop alle competizioni per causa Covid, il mondo della Danza Ã¨ pronto a ripartire

Dopo un lungo stop alle competizioni per causa Covid, il mondo della Danza è pronto a ripartire

E lo fa nel migliore dei modi.



Grosseto: Protagonista, inseme a 300 atleti in arrivo da ogni parte del mondo, sarà il grossetano Gabriele Lattanzi, conosciuto nella città di Grosseto per la sua storia.

Gabriele si è affacciato al settore della Wheelchair dance (danza sulla sedia a rotelle) solamente un paio di anni fa. Grazie all'associazione "TuttoPossibileOnlus" entra a far parte della scuola di ballo "FA Dance Academy" diretta dai tecnici Barbara Grifoni e Michele Boschi.

Lavorando con determinazione e tanta tenacia, insieme al qualificatissimo trainer Leonardo Batani, Gabriele ha affrontato le notevoli difficoltà che la paraplegica gli ha creato. Si e’ innamorato di questa disciplina, credendo fortemente che tutto è possibile e che si deve lottare per i propri obiettivi.

Così ha fatto e da venerdì 4 a domenica 6 giugno disputerà il campionato del mondo “World Para Dance Sport Cup 2021“ che si terrà al Tower Genova Airport Hotel & Conference Center di Genova.

Gabriele competerà in due discipline:

Il Single Freestyle, dove metterà in mostra tutte le sue capacità.

Il Combi Freestyle inseme alla ballerina della Fa Dance Academy Marta Lorenzini, che lo accompagnerà in un mix di danza e spettacolo.



Questo è solo il primo di molti appuntamenti che vedranno questo Atleta scendere in pista, in luglio lo vedremo insieme ad un’altra Atleta Wheelchair, Michela Bartoli, ai Campionati Italiani di Categoria in Rimini.

Insieme al Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che si è recato in sede presso la Fa Dance Academy per salutare parte degli atleti, un grande in bocca al lupo affinché Gabriele porti in alto il tricolore ed insieme la città di Grosseto e della Toscana.