Giulia e Sofia Massone ai campionati italiani di pugilato per la Fight Gym Grosseto

A Roseto degli Abruzzi dal 21 al 23 maggio

Piombino: Due sorelle piombinesi saliranno sul quadrato questo fine settimana, guidate all’angolo da Emanuela Pantani, a rappresentare i colori della Fight Gym Grosseto ai campionati italiani giovanili che saranno effettuati dal 21 al 23 a Roseto degli Abruzzi.

Giulia è la più grande, 17 anni, e gareggerà nella categoria dei kg. 54 youth. Caparbia e determinata per perseguire la sua volontà di partecipazione in questa disciplina sportiva si è complicata la vita scegliendo una palestra in cui credeva a oltre 60km da casa e per frequentarla ha cambiato anche Istituto scolastico scegliendo il commerciale ad indirizzo sportivo che frequenta con alto profitto.

Tutti i giorni fa la spola Grosseto-Piombino, anche più volte al giorno, ma per raggiungere il suo obbiettivo affronta qualsiasi sacrificio e il suo prossimo traguardo, oltre quello ovvio di vincere i campionati è quello di indossare di nuovo quell’azzurro già assaporato negli europei di tre anni fa.

Sofia, 14 anni è al debutto e gareggerà nella categoria kg. 48 scholl girl, ringhiosa e determinata come la sorella condividerà con lei i sacrifici che la porteranno dal prossimo anno a frequentare anche la scuola a Grosseto e al momento vuole andare in Abruzzo a prendersi la maglietta tricolore.

Nella palestra di via Della Repubblica del maestro Raffaele D’Amico e del Presidente Amedeo Raffi puoi trovare anche questo: splendide storie di giovani ragazze e ragazzi disposti a fare mille sacrifici per questo sport di disciplina e sudore.