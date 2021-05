Lâ€™Extrema Fighting Club raddoppia

L’Extrema Fighting Club raddoppia

Il presidente Paolo Andreini: «Sfidiamo la crisi investendo in una seconda palestra». L'imprenditore ha rilevato e ristrutturato una storica struttura cittadina.

San Vincenzo: L’Extrema Fighting Club raddoppia: oltre a Follonica, una seconda sede a San Vincenzo.

E lunedì 24 maggio, data in cui le palestre potranno riaprire dopo un anno e mezzo di chiusura per la pandemia, le strutture torneranno ufficialmente in attività.

Con tante novità. Il centro sportivo follonichese è da anni un punto di riferimento per tutti gli amanti degli sport da combattimento: il presidente Paolo Andreini e il suo team, andando controcorrente, hanno deciso di ampliare il raggio d’azione, aprendo una seconda attività nel Livornese. L’imprenditore ha rilevato e ristrutturato una storica palestra nella città della Costa etrusca, dando vita al più grande centro di sport da combattimento della provincia: l’edificio è anche a impatto zero, grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici e (presto) di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici.

Lo spazio, un open space di 700 metri quadrati, è dotato di ring regolamentare 6x6, gabbia da Mma, 230 metri quadrati di tatami e una nuovissima sala crosstraining attrezzata con le migliori marche. «Nei momenti di crisi si nascondono le migliori opportunità – spiega il presidente Andreini –: da qui la scelta di aprire una seconda sede dell’associazione sportiva Extrema Fighting Club. Il periodo è difficile, lo sappiamo, soprattutto per il settore sport, ma abbiamo deciso di sfruttare le opportunità del momento e la pausa imposta dallo Stato per ristrutturare gli spazi con attenzione e creare il più grande centro di sport da combattimento della provincia. Il periodo di chiusura delle palestre ha messo a dura prova tutti noi, specialmente i nostri atleti che per un anno e mezzo sono stati lontani dalle competizioni, ma con questo importante investimento vogliamo mettere a disposizione per tutti gli appassionati un centro dove allenarsi e curare il proprio benessere».

Il club dallo scorso anno si è unito con l’Asd Pugilistica Piombinese: il centro sportivo di San Vincenzo mira a diventare così un polo d’eccellenza regionale. Sono tante le attività offerte: il pugilato con il maestro Giulio Capitani (3 stelle Aiba) e il tecnico Diego Cartei (già responsabile del settore giovanile Fpi), la kickboxing con il coach Paolo Andreini, Mma e Grappling con il maestro Simone Cangialosi e la preparazione atletica (crosstraining e weightlifing) affidata agli istruttori Niko Barbagli e Andrea Venturi. Ma non solo: all’interno del centro nascerà un polo di medicina sportiva grazie all’unione con Salus.

La palestra, in via Euclide 17 a San Vincenzo, sarà aperta per tutti gli sportivi dal lunedì al venerdì con orario continuato 9-21.