1000 miglia 2021, la corsa della freccia rossa farà tappa a Bibbona

Bibbona: La trentanovesima edizione della 1000 Miglia 2021 prenderà il via mercoledì 16 giugno per concludersi il sabato 19 giugno. Le 375 auto in gara, oltre ad alcuni esemplari di particolare pregio iscritti in Lista Speciale, partiranno dalla tradizionale rampa di Viale Venezia a Brescia per farvi ritorno dopo quattro giorni di gara; lungo tutta la lunghezza del percorso saranno all’incirca duecento i Comuni attraversati dalla competizione che, come di consueto, vedrà il giro di boa a Roma al termine della seconda giornata di gara.

Nel corso della seconda tappa, che prenderà il via dalla Cittadella del Carnevale di Viareggio, le auto transiteranno nel comune di Bibbona. A partire dalle 7:30, le auto in gara provenienti da Casale Marittimo effettueranno una sosta tecnica nel piazzale prospiciente il campo sportivo, nella località Il Mandorlo, dove saranno allestiti degli stand enogastronomici con le tipicità del territorio. Nella stessa località le auto affronteranno le prove cronometrate e si prepareranno per il controllo orario che, da via Bolgherese, proseguirà lungo il viale dei Cipressi di Bolgheri.

Venerdì 18 vedrà la risalita delle auto verso nord: partendo da Roma, dopo aver attraversato i comuni di Orvieto e Cortona, sosteranno ad Arezzo per il pranzo in gara. Proseguendo nel Chianti, le auto supereranno il Passo della Futa e della Raticosa per giungere a Bologna e concludere la terza tappa. Sabato 19 giugno, durante la quarta e ultima giornata di gara, gli equipaggi giungeranno al traguardo di Brescia dopo aver salutato l’Emilia di Reggio e Modena, il Veneto a Verona dove le auto sosteranno in piazza Bra e il Lago di Garda con il tradizionale passaggio a Sirmione e, per la prima volta, a Salò.

La 1000 Miglia 2021 sarà inoltre caratterizzata dal tema “Crossing the Future”, claim che arricchisce il logo di questa edizione e che incarna perfettamente la doppia anima del brand, che oggi congiunge da una parte tradizione e heritage e dall’altra innovazione e sperimentazione. Crossing the Future è infatti il file fil rouge che unisce la 1000 Miglia storica, all’epoca vetrina delle auto più tecnologiche e innovative, con la 1000 Miglia rievocativa, che si propone lo stesso obiettivo affiancando alle auto d’epoca quelle elettriche della 1000 Miglia Green e le moderne Supercar e Hypercar della 1000 Miglia Experience.

“1000 Miglia è sempre stata una finestra sul futuro dell’automobile – Spiega a questo proposito Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia srl - Dal 1927 al 1957, la gara è stata sinonimo di sperimentazione, innovazione tecnologica e futuro dell’automobile. Oggi vogliamo riportare in vita lo stesso spirito e l’audacia di quegli anni per rispondere alle sfide che caratterizzano la mobilità e il mondo di oggi, a partire proprio dal tema della sostenibilità. Lo abbiamo fatto, per esempio, con l’introduzione delle auto elettriche della 1000 Miglia Green che dal 16 al 19 giugno dovranno ripercorrere questa sfida in modalità elettrica”.

Confermato anche quest’anno il Ferrari Tribute 1000 Miglia, l’evento collaterale riservato a oltre cento vetture che il prestigioso brand internazionale, simbolo di eccellenza italiana nel mondo, dedica alla 1000 Miglia. Le auto del Ferrari Tribute giungeranno nel comune di Bibbona alle 8:30 seguendo lo stesso percorso tracciato per le auto d’epoca.

1000 Miglia dedica, infine, un apposito format (1000 Miglia Experience) alle più spettacolari Supercar e Hypercar moderne: lungo un percorso di gara studiato ad hoc, potranno partecipare alla corsa più bella del mondo e condividere le quattro giornate di gara con le vetture che hanno fatto la storia della Freccia Rossa. Un’esperienza riservata a selezionati proprietari di un massimo di 30 auto esclusive, opere uniche di design e tecnologia, che affronteranno le oltre 70 prove cronometrate distribuite lungo il classico tracciato Brescia-Roma-Brescia in una gara di regolarità in puro 1000 Miglia style.