'Un master con i Tecnici Federali per il settore giovanile', la precisazione dell'Assoallenatori AIAC

Grosseto: "L’Associazione Italiana Allenatori Calcio, - dice una nota - è venuta a conoscenza dell’articolo comparso sul sito

www.grossetosport.com “Un master con i Tecnici Federali per il settore giovanile”.

L’articolo ripreso anche dal portale www.ilgiunco.net con titolo “Il Grosseto calcio cura i suoi giovani, accordo per un master con i tecnici federali” è stato poi ripreso da altri siti d’informazione".

"AIAC vuole precisare che il Master Universitario di Pisa e Verona in accordo con il Settore Tecnico di Coverciano attribuisce la qualifica di Preparatore Atletico dei giovani calciatori, abilitazione prevista dall’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico.

Tale corso è da 11 anni patrocinato dalla nostra Associazione in quanto crede nel progetto formativo garantito da Docenti di altissimo livello professionale. Il completamento formativo è garantito da un monte ore di tirocinio da svolgere all’interno di società sportive.

AIAC vuole ringraziare le società che collaborano con l’Università, garanzia di una formazione anche sul campo. D’altro canto, il patto formativo stipulato tra l’Università e le società sportive è occasione di crescita per gli studenti che svolgono il tirocinio

e per i tecnici che li ospitano. Nel caso specifico dell’articolo, è doveroso precisare che AIAC NON patrocina l’iniziativa di collaborazione, in quanto non chiamata a farlo.

Ci complimentiamo con US Grosseto 1912 per la disponibilità e auguriamo a Christian Morgia e Fabrizio Ricci, nostri soci AIAC, di completare la loro nuova esperienza formativa e acquisire l’abilitazione di Preparatori Atletici del settore giovanile partecipando agli allenamenti del settore giovanile del US Grosseto, sicuri che sia un momento di crescita da entrambe le parti", il Presidente Regionale AIAC Toscana Luciano Casini, il Presidente Provinciale AIAC di Grosseto, Pietro Magro.