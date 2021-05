Eroica Juniores. Franco Rossi: 'Domenica i giovani in gara su un percorso di assoluta bellezza'

Siena: Saranno ben 36 le squadre al via della prima edizione di Eroica Juniores – coppa Andrea Meneghelli in programma domenica 16 maggio. La gara si svilupperà su un tracciato che da Siena raggiunge Montalcino: “Il percorso di gara – spiega Franco Rossi, presidente di Eroica Italia ssd, insiste su un territorio che il mondo ci invidia. Si tratta infatti di 113 chilometri di bellezza assoluta. La gara è possibile grazie alla sensibilità dimostrata dall’intera provincia di Siena, attraverso l’impegno e il lavoro delle Istituzioni, a cominciare da Regione Toscana e dai comuni di Siena e Montalcino, dalle tante associazioni di volontariato. I ragazzi gareggeranno su strade che dopo tre giorni ospiteranno la carovana rosa e che poi offriranno la scenografia a tanti cicloturisti e appassionati che verranno a pedalare in Terra Eroica. A cominciare da tutti quelli che già il 30 maggio saranno protagonisti di Eroica Montalcino”.



Il Percorso: Siena-Montalcino

Il percorso si sviluppa in complessivi 113 chilometri. Risulta molto ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, senza salite lunghe ma con numerosi strappi a volte anche ripidi. I tratti di strada bianca sono complessivamente quattro, per un totale di circa 25 chilometri. Strade bianche in perfette condizioni con fondo ben tenuto e battuto, privo di incursioni erbose e con scarso brecciolino in superficie.



Il via ufficioso avrà luogo dalla Fortezza Medicea di Siena alle ore 14.00

La partenza ufficiale sarà data dopo cinque chilometri, in località Costafabbri

L’arrivo sarà fissato a Montalcino, in piazza della Libertà alle ore 17.00 circa



Alla prima edizione di Eroica Juniores – Coppa Andrea Meneghelli sono iscritti oltre 200 corridori in rappresentanza di 36 squadre, tra questi anche corridori catalani, svizzeri e francesi.



PROGRAMMA

Domenica 16 maggio

Ritrovo: Siena/Fortezza Medicea, Piazza della Libertà

Ore 10.00-12.00 / Distribuzione accrediti, verifica licenze.

Ore 12.15 / riunione sicurezza in gara con autisti e motociclisti.

Ore 11.00-13.00 / Pasta Party

Ore 12.00 / Riunione della Direzione Corsa con Giuria e Direttori Sportivi.

Ore 12.30-13.45 / Presentazione e firma squadre



Ore 14.00 - PARTENZA da Siena/Fortezza Medicea

Trasferimento di Km 5 fino a Costafabbri per la PARTENZA UFFICIALE

Ore 17.00 – ARRIVO - MONTALCINO / Piazza del Popolo



QUARTIER GENERALE

Siena, Fortezza Medicea, Piazza della Libertà, ore 10.00-14.00

Montalcino, Piazza del Popolo - ore 15.00-17.00



Le squadre partecipanti:

Nazionale Italiana Ciclocross

Rappresentativa CR Friuli V.G.

Catalonia Junior Team

VC Lugano

Monex Pro Cycling Team

Assali Stefen Omap

Cicli Paletti

Ciclistica Trevigliese

Contri Autozai

Cps Professional Team

Fosco Bessi Calenzano

Livorno Cycling Team

Polisportiva Monsummanese

Borgo Molino Rinascita Ormelle

Scuola Ciclismo Cene

Team Casano

Team Coratti Roma

Team Fortebraccio

Team Franco Ballerini

Team GS Iperfinish

Team GS Stabbia Ciclismo

Team GoFast

Team Industrial Forniture Moro

Team Logistica Ambientale

Team Pieri Calenzano

Team Work Service Speedbike

UC Foligno

UC Giorgione Treviso

Valdarno Regia Congressi

VC Sc Empoli

Vigor Cycling Team

UC Montecorona

VeloSport Ferentino

Forno Pioppi

D'Aniello Cycling

Ciclistica Arma di Taggia



Diretta a partire dalle ore 15.20

sulla pagina Facebook e Youtube di “ ToscanaSprint “

su TVL (canale 11) e Bike Channel (canale 259)



Commento a cura di Elena Forzoni - regia e riprese di Video Jenny.