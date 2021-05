Cresce l'attesa per il prossimo appuntamento di Grande Boxe targato Rosanna Conti Cavini Production

Grosseto: Cresce l’attesa per il prossimo appuntamento di Grande Boxe della Rosanna Conti Cavini Production in collaborazione con il papà del Campione Salentino Salvatore Carafa per l’asd Boxe Terra d’ Otranto in programma il 21 maggio 2021 presso il “Palaozan” di Ugento (Lecce).

Evento che tutti gli appassionati potranno seguire sia in TV che in streaming grazie all’accordo che la Promoter ha raggiunto con la MS Group ed FL Channel che permetteranno la trasmissione dell’intera serata a partire dalle ore 20:00.

MS Channel sia sul canale Sky 814 che sul Digitale Terrestre che sul sito Web www.mschannel.tv

Regione Lombardia Piemonte Liguria Emilia R. Trentino Friuli Veneto Toscana Lazio Campania Canale DT 645 601 684 219 117 173-625 675 296 185 610



FL Sport sul sito Web https://www.flsport.tv/web/home oltre all’APP gratuita FL SPORT sugli Smartphone.



Un’opportunità multipla con cui il pubblico (purtroppo ancora da casa) oltre a seguire, potrà anche interagire con i commentatori ed i loro ospiti presenti a Bordo Ring.



Rosanna Conti Cavini: “Sono molto entusiasta di questa collaborazione e sono sicura si tratti di uno sviluppo socio-tecnoligico del nostro pugilato italiano. Nel nostro Team abbiamo elaborato un programma di lavoro altamente professionale. Una costante che sarà in futuro il nostro marchio di fabbrica insieme alla qualità degli incontri. Evento che oltre sulla Televisione sarà visibile in tutto il Mondo via Web.”

Le Operazioni di peso e la Conferenza Stampa di presentazione si terranno alle ore 18:00 Giovedì 20 presso l’Hotel Luna Lido Via G. Caboto 4, Torre San Giovanni – Marina di Ugento (LE)



TIMING PROGRAMMA DELLA SERATA

PRO Fight pesi Superwelter, 6 rounds

Simone Giorgetti vs. Marco Delmestro - 0re 20:00



PRO Fight pesi Massimi, 6 rounds

Angelo Rizzo vs. Ignazio Di Bella - 0re 20:30



PRO Fight pesi Mediomassimi, 6 rounds

Riccardo Valentino vs. Ivan Bria - Ore 21:00



Finale Torneo Cinture Tricolori pesi Superpiuma, 8 rounds

Christian Gasparri vs. Antonio Conforto - 0re 21:30



Campionato Continentale IBO pesi Leggeri, 10 rounds

Giuseppe Carafa vs. Pablo Fuego - 0re 22:10