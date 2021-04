Pugilato: Puglia all’insegna della grande boxe

Puglia all’insegna della grande boxe.

Confermato il prossimo appuntamento di Grande Boxe della ROSANNA CONTI CAVINI PRODUCTION.

Grosseto: Il 21 maggio 2021 ad Ugento (Lecce) presso il “PALAOZAN”, ritorna sul ring di casa, il 26nne già Campione Italiano e del Mediterraneo, Giuseppe CARAFA, che tenterà di conquistare il Titolo Continentale IBO dei pesi Leggeri contro il co - challenger ufficiale, il 33nne spagnolo di Gijon, Pablo FUEGO.



L’evento organizzato in collaborazione con il papà del Campione Salentino Salvatore CARAFA, l’ASD BOXE TERRA d’ OTRANTO, il Comune di Ugento nelle figure del Sindaco Massimo LECCI e dell’Assessore allo Sport Graziano GRECO, la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini nella persona di Fabrizio CORSINI e la Manager Monia CAVINI.



Previsto un incontro di alto livello e dal risultato incerto.



Il Main Undercard, sulla distanza degli 8 rounds, presenterà la Finale del Torneo Cinture Tricolori dei pesi Superpiuma tra gli imbattuti Christian GASPARRI, (di Tarquinia, VT) ed Antonio CONFORTO (di Sezze, LT)



Completeranno il programma della serata altri 3 match Pro che prevedono: gli imbattuti Superwelter, Simone GIORGETTI di Grosseto e Mediomassimo Riccardo VALENTINO di Marcianise oltre al peso Massimo di Civitavecchia Angelo RIZZO, che affronteranno rispettivamente il Piemontese Marco DELMESTRO ed i Siciliani Ivan BRIA ed Ignazio DI BELLA



Da definire Conferenza Stampa di presentazione e le Operazioni di peso.



PROGRAMMA



Campionato Continentale IBO pesi Leggeri, 10 rounds

Giuseppe CARAFA vs. Pablo FUEGO



Finale Torneo Cinture Tricolori pesi Superpiuma, 8 rounds

Christian GASPARRI vs. Antonio CONFORTO



PRO Fight pesi Massimi, 6 rounds

Angelo RIZZO vs. Ignazio DI BELLA



PRO Fight pesi Superwelter, 6 rounds

Simone GIORGETTI vs. Marco DELMESTRO



PRO Fight pesi Mediomassimi, 6 rounds

Riccardo VALENTINO vs. Ivan BRIA