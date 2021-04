HANDBALL: Grosseto preziosa vittoria esterna contro il Medicea

In serie B Maschile a Prato, in campo neutro, si è giocata Medicea vs Solari Grosseto per la 5 ^ giornata di andata del Campionato di pallamano Toscana - Umbria - Liguria.



Una Grosseto Handball priva di due giocatori importanti, fuori rosa per infortunio, mette in campo il cuore per replicare alle incursioni del Medicea, avversario sempre ostico quando gioca in casa.

Grosseto: Coach Chirone reinventa tutto sia in attacco che in difesa per contrastare le incursioni avversarie. Senza Del Giudice e Kellner, in campo si vede un modulo inedito per forza maggiore. Viene schierata la coppia Bacci, con Alessio a dare man forte al capitano Sclano, alternandosi con lui nel ruolo di terzino/centrale.

Il Grosseto parte bene e il capitano si fa carico di trainare subito la squadra siglando la prima rete dell'incontro. Pochi minuti e il mister deve subito correre ai ripari. Lorenzo Bacci, il fratello maggiore, è fuori per un brutta botta al naso, passeranno circa dieci minuti prima del suo rientro in campo.

Entra Grechi che lo sostituisce egregiamente, ristabilendo la parità e propiziando il vantaggio messo a segno da Peronaci. Difesa forte con Baccetti a supportare i compagni. E' un continuo punto a punto fino al 7 pari del primo quarto di partita. Intanto Bacci L., rientrato da qualche minuto, sembra aver trovato la carica giusta ed è incontenibile con i suoi tiri, alla fine saranno 10 le reti messe a segno con una prestazione duttile e flessibile, sia in difesa che in attacco, servito anche a pivot.

Sclano, Grechi e Bacci Alessio, macinano gioco centralmente e propiziano ben dodici reti insieme. De Florio è molto mobile, pungola da sinistra la difesa dei locali e collabora fortemente con i compagni in attacco e difesa, realizzando anche tre reti. La fascia destra, anche se meno sfruttata in attacco, è ben presidiata da Nardini e Nunziatini, quest'ultimo appena ha l'occasione buona, infila il secondo portiere del Medicea, autore di numerose parate, e consente al Grosseto di interrompere una delicata fase di gioco della ripresa, dove i padroni di casa, ben sotto di 7 reti, si erano riportati minacciosi a meno due lunghezze.

Una partita dura e senza cali di tensione che negli ultimi 8 minuti diventa incandescente. Il Medicea ci crede ma i maremmani non mollano e sono decisi a dare il tutto per tutto per portare a casa la vittoria. Negli ultimi frangenti è Lorenzo Bacci a salire ancora in cattedra e con le sue potenti, imprendibili e decisive conclusioni tiene vivo il gioco biancorosso e sigla 4 reti di fila fino alla vittoria finale, sebbene il Medicea abbia sprecato un'ultima palla per poter pareggiare.



E' una vittoria che fa morale e consente al gruppo di prendere consapevolezza dei propri mezzi con un organico che, nonostante gli infortuni, non è secondo a nessuno in questo campionato. Determinazione e tenacia, unite alla sagacia tattica di coach Chirone e soprattutto grazie al sostegno degli uomini della panchina, con in primis il veterano Baricci ad incitare costantemente i compagni in campo, hanno consentito di portare a casa due preziosi punti con un risultato che va ben oltre la semplice vittoria.

C'è da lavorare sicuramente per migliorare ancora, ma questo successo è un chiaro punto di partenza sul quale costruire i prossimi impegni.



Tabellino finale: Medicea - Grosseto 26-27 (13-15 p.t.)





Medicea: Verny (3), Innocenti (3), Bonacchi (1), Giglio (2), Semeraro (8), Caldarelli (3), giordano (2), Bongianni (2), Della Fonte (2), Iuspa, Moretti, Cennini, Lenzi. All. Morlacco.



Solari Grosseto: Bacci Lorenzo (10), Sclano (5), Grechi (5), De Florio (3), Bacci Alessio (2), Peronaci (1), Nunziatini (1), Baccetti, Nardini, Raia, Carnesecchi, Ferraiuolo, Comanac, Baricci, Brizzi, Esposito. All. Chirone



La classifica attuale con le partite giocate da ciascuna squadra:



Prato 8, Grosseto 5, Spezia 3, Medicea 2, Carrara 0.

*Spezia e Medicea una partita in meno